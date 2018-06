Apéro? Dégustez un mocktail (cocktail sans alcool)

Avec les beaux jours, les terrasses se remplissent, les barbecues sont de sorties et on aime bien se retrouver entre amis pour siroter un cocktail le vendredi soir (ou tout autre jour de la semaine).

Sauf que parfois, on ne boit pas d'alcool, ou on n'en a pas envie, ou le lendemain de veille nous rend impossible l'absorption d'alcool, ... On a quand même envie de profiter et c'est à ce moment-là qu'entrent en action les mocktails. Parce qu'il ne suffit pas d'enlever l'alcool d'un cocktail existant pour avoir quelque chose de bon. Dans un cocktail, l'alcool ne joue pas seulement un rôle de tourneur de tête mais donne également un goût, une texture.

Déjà très apprécié dans sa version single serve, l'apéritif italien sans alcool s’entoure d’une série d’associations afin d’être dégusté en mocktails. Ses intenses notes d’agrumes et la trentaine d’ingrédients (rien que ça) lui donnent ce goût doux-amer si unique.

Le Nogroni au Crodino

Ingrédients

1 Crodino Rosso

2 cl de jus de pamplemousse

2 cl de jus d'orange frais

2 cl de jus de citron frais

zestes d'orange

Préparation

Mélangez dans un verre les jus de pamplemousse, orange et citron avce le Cordino Rosso

Extrayez les huiles essentielles des zestes d'orange et ajoutez-les à la préparation

Réservez quelques zestes pour décorer le mocktail

