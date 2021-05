Antoine Delie prend son envol dans un showcase planant avec Alice on the Roof en guest

Il faut dire que presque tout lui réussit depuis un an. Son timbre de voix cristallin et ses reprises étonnantes n’ont pas laissé la France insensible. Son coach Marc Lavoine mais aussi Slimane , Ycare ou son ancienne coach de The Voice Belgique Chimène Badi ont collaboré avec enthousiasme avec l’artiste de 24 ans sur son premier album. Et pour couronner le tout : Antoine marque déjà son propre univers électro-pop et acidulé sur ce premier disque intitulé Peter Pan. Celui-ci nous fait voler vers le monde coloré du jeune auteur-compositeur-interprète originaire de Baudour. C’est ce que raconte Dis-Moi, qui évoque l’envol d’un jeune homme déterminé à garder son âme d’enfant .

Il a été la sensation belge de The Voice France en 2020. D’abord talent de Chimène Badi en 2015 , Antoine Delie , est le finaliste 'malheureux' de cette édition française du célèbre télécrochet mais l’artiste de loin le plus heureux en 2021 : il l’a encore prouvé dans son showcase pour La Fête de l’Iris sur VivaCité .

Au cours de cette Session exclusive, Antoine Delie a d’ailleurs multiplié les envolées lyriques sur Peter Pan et Dis-Moi en s’accompagnant seul au clavier. Il a ensuite enchaîné les vocalises et les inflexions sur J’veux t’oublier.

On a l’habitude de qualifier de 'moment suspendu' une prestation planante. On parlera dans ce cas de moment 'ultra-suspendu' tant l’acoustique impeccable de la Basilique de Koekelberg a propagé en apesanteur les notes très hautes du chanteur et musicien belge qui s’est véritablement approprié ce lieu immense et somptueux.

Point culminant de ce moment : Alice on the Roof, autre artiste belge et ancienne candidate de The Voice, qui l’a aussi accompagné sur son premier album, s’est invitée dans un mash-up surprise. Au piano à quatre mains avec son compère, ils ont repris La pluie et Au bout de soi.