Animaux perdus : l'importance de la puce !

Si vous avez des animaux, n'oubliez pas non plus la règlementation concernant les puces : "Pour rappel, pucer son chien est obligatoire depuis plus de vingt ans. On a donc l'impression qu'on peut se réjouir du fait que 65% des chiens retrouvent leur propriétaire mais si les maîtres respectaient la loi, le chiffre serait plus élevé". Concernant les 35%, ce sont clairement des animaux qui ne sont pas identifiables et donc qui ne sont pas pucés : "Cela peut aussi être des puces qui n'ont pas été mises à jour. Comme par exemple si vous avez déménagé ou encore si vous avez changé de numéro de téléphone. Du coup, la mise à jour n'a pas été faite et par conséquent, on ne sait pas vous retrouver".

Pour en parler avec nous ce matin, nous avons fait appel à Sébastien De Jonge, directeur du refuge "Sans collier" à Perwez. Les chiffres divulgués ce matin correspondent également à ceux de son refuge : "On est effectivement dans les mêmes statistiques. En gros, six chiens sur dix retrouvent leur propriétaire". Selon le directeur, la puce y est clairement pour quelque chose : "L'identification, les puces électroniques permettent de retrouver les propriétaires dans la grande majorité des cas. C'est primordial ! Pour un animal qui n'est pas pucé, il y a très peu de chance de retrouver son propriétaire".

Tout savoir sur la puce

On a souvent tendance à sous-estimer la puce. Pourtant, elle ne coûte pas très cher quand on sait qu'elle permet de retrouver son animal de compagnie : "Une puce coûte 50 euros en moyenne, ça va très vite, c'est quelques secondes, elle est posée à vie, elle a la taille d'un grain de riz qui se met dans le cou du chien, c'est indolore donc pour l'animal, il n'y a aucun souci. L'avantage, c'est que vous pouvez la changer, l'adapter en fonction de vos déménagements, de vos changements de vie pour que l'animal soit toujours correctement identifié". Et si vous décidez de partir en vacances, pas de problème, l'identification vous suit : "Quand vous êtes à l'étranger, il y a une base de données européenne. Chaque pays a sa base de donnée propre et lorsque vous voyagez, il n'y a pas de souci, votre chien peut être identifié par n'importe qui et retrouver le propriétaire très facilement".

Plusieurs personnes ont accès aux informations enregistrées dans la puce : "Tous les vétérinaires et refuges ont un lecteur de puce, la police et les animaleries également. En quelques secondes, on scanne, on obtient un numéro et on peut consulter la base de donnée pour identifier l'animal en question".

Pour le chat, la réglementation est plus récente : "C'est obligatoire mais, en Wallonie par exemple, c'est depuis le 1er janvier. Dans notre refuge, nous voyons la différence depuis que cette loi a été mise en place et l'impact que peut avoir cette puce. Depuis quelques mois, on voit déjà une évolution".