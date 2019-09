Angèle vous donne "Rendez-Vous Grand-Place" ce vendredi 27 septembre !

Angèle et ses invités vous donnent rendez-vous sur la Grand-Place de Bruxelles ce vendredi 27 septembre pour une grande soirée événement dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. A suivre en direct sur Vivacité dès 19h30 et sur La Une TV dès 20h55.

Carte blanche à Angèle Rendez-vous Grand-Place ce vendredi 27 septembre ! - © Tous droits réservés Figure incontournable de la scène musicale belge, la jeune chanteuse bruxelloise a été invitée par la RTBF à mettre le "Brol" au coeur de la capitale. Pour l'occasion, la belle sera bien entourée ! Angèle partagera l'affiche avec Roméo Elvis, Caballero&JeanJass, Mc Solaar, Jeanne Added, Alain Souchon, Aloise Sauvage et Tamino. Angèle interprétera six de ses plus grands tubes, dont un en duo avec son grand frère Roméo Elvis ainsi qu'un second avec Mc Solaar.

Une fête à vivre aussi en direct sur VivaCité dès 19h30 et sur La Une TV dès 20h55 Rendez-vous Grand-Place ce vendredi 27 septembre ! - © Tous droits réservés Ce show unique et haut en couleurs animé par Maureen Louys et Walid fera vibrer la Grand-Place et le public et sera retransmis en direct dès 20h55 sur La Une TV et VivaCité pour que chacun puisse faire la fête en même temps. Mais VivaCité vous donne déjà rendez-vous dès 19h30 avec une sélection de chansons 100% belges présentée par Philippe Delmelle. "Rendez-vous Grand-Place"... Que la fête commence !