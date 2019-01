Angèle et Roméo Elvis... Le triomphe familial sur la longueur !

Angèle et Roméo Elvis confirment leur talent et signent toujours la Une du classement Tip Top cette semaine ! Ils sont les premiers, ils sont les meilleurs du moment... Avec le morceau Tout Oublier. Chanson ironique sur la facilité d’être heureux. Sur un rythme exquis, c'est frais et entraînant ! Be Alright... Le chanteur australien Dean Lewis se maintient aisément en seconde position. Et c'est Elie Goulding qui monte sur la troisième marche du podium cette fois. Close To Me marque le retour de la chanteuse et guitariste britannique qui a fait appel pour l'occasion au DJ Diplo et au rappeur Swae Lee.

Le classement Tip Top de ce samedi 26 janvier Top Last Week Move # Weeks Artist Title 1 1 = 10 ANGELE & ROMEO ELVIS TOUT OUBLIER 2 2 = 16 DEAN LEWIS BE ALRIGHT 3 4 1 8 ELLIE GOULDING CLOSE TO ME 4 7 3 10 KENDJI GIRAC TIAGO 5 11 6 3 LOIC NOTTET ON FIRE 6 5 -1 19 VITAA & SLIMANE JE TE LE DONNE 7 6 -1 13 ALICE ON THE ROOF T AS QUITTE LA PLANETE 8 3 -5 14 LOUANE & JULIEN DORE MIDI SUR NOVEMBRE 9 13 4 9 BLANCHE MOMENT 10 9 -1 15 LEA PACI ON PREND DES NOTES 11 8 -3 16 CALVIN HARRIS & SAM SMITH PROMISES 12 18 6 7 BIGFLO & OLI PLUS TARD 13 16 3 7 LADY GAGA & BRADLEY COOPER SHALLOW 14 10 -4 22 GEORGE EZRA SHOTGUN 15 14 -1 19 AMIR LONGTEMPS 16 15 -1 12 GRANDGEORGE I LL BE TRYING 17 22 5 2 SOPRANO A LA VIE A L AMOUR 18 12 -6 16 HOOVERPHONIC UPTIGHT 19 20 1 2 TROIS CAFES GOURMANDS A NOS SOUVENIRS 20 19 -1 9 MUSTII WHAT A DAY 21 24 3 14 PASCAL OBISPO RIEN NE DURE 22 17 -5 11 BOULEVARD DES AIRS TOUT LE TEMPS 23 32 9 2 CALOGERO ON SE SAIT PAR CŒUR 24 21 -3 18 ZAZ QUE VENDRA 25 25 = 27 MAROON 5 GIRLS LIKE YOU 26 IN 1 JENIFER ENCORE ET ENCORE 27 26 -1 17 CHRISTINE AND THE QUEENS 5 DOLLARS 28 35 7 9 BON ENTENDEUR LE TEMPS EST BON 29 27 -2 13 JOHNNY HALLYDAY J EN PARLERAI AU DIABLE 30 IN 1 JAIN OH MAN 31 28 -3 13 EROS RAMAZZOTTI VITA CE N E 32 IN 1 ENFOIRES ON TRACE 33 29 -4 13 NAVII NEW YORK 90 34 31 -3 18 CLAUDIO CAPEO TA MAIN 35 33 -2 9 DAVID HALLYDAY MA DERNIERE LETTRE 36 IN 1 M SUPERCHéRIE 37 36 -1 25 LAURENT LAMARCA BELLA VIDA 38 IN 1 PATRICK BRUEL PAS EU LE TEMPS 39 38 -1 35 ED SHEERAN HAPPIER 40 40 = 37 CLARA LUCIANI LA GRENADE OUT 23 18 JENIFER NOTRE IDYLLE OUT 30 17 PATRICK BRUEL TOUT RECOMMENCER OUT 34 31 JAIN ALRIGHT OUT 39 9 KID NOIZE GIRL OUT 37 8 AGUSTIN GALIANA JE N'AIME QUE TOI

Les nouveautés du Tip Top Angèle et Roméo Elvis... Les enfants doués ! - © Tous droits réservés Jenifer : " Encore et encore " C'est le 26 octobre dernier que Jenifer a décidé d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière en publiant son album "Nouvelle page". Malgré l'effet d'annonce, son premier single "Notre idylle" sonnait plutôt comme un retour aux sources des premiers succès de la chanteuse. Elle puise un second extrait de ce huitième album qui prend la forme d'une jolie ballade intitulée "Encore et Encore". Jenifer sera en concert avec Vivacité les 16/03 et 21/11 au Cirque Royal de Bruxelles et le 17/03 au Forum de Liège !

Angèle et Roméo Elvis... Les enfants doués ! - © Tous droits réservés Jain : " Oh Man " Avec son imparable "Alright", la jeune Jain a signé un retour gagnant en inondant l'été de vibrations ultra positives ! De quoi assurer un joli succès à son deuxième album "Souldier" paru fin août qui succédait à l'excellent "Zanaka" en 2015. Malgré le succès toujours au beau fixe de "Alright", Jain publie un nouveau single intitulé "Oh man", une chanson d'amour qui parle de sensibilité et de fragilité masculine. Jain sera en concert en Belgique le 15 juin 2019 à Forest National !

Angèle et Roméo Elvis... Les enfants doués ! - © Tous droits réservés Les Enfoirés : " On trace " C'est de saison, les débuts d'années sont toujours marqués par la sortie du nouveau single de la troupe des Enfoirés ! On ne déroge pas à la règle et le cru 2019 vient de nous arriver, il est écrit et composé par Vianney ! Intitulé "On trace", on y retrouve notamment Zazie, Kendji Girac, Patrick Fiori, Nolwenn Leroy, Claudio Capeo ou encore Patrick Bruel. Leur nouveau spectacle "2019 Le Monde des Enfoirés" sera enregistré du 24 au 28 janvier à l'Arkea Arena de Bordeaux.

Angèle et Roméo Elvis... Les enfants doués ! - © Tous droits réservés M : " Superchérie " Le dernier album solo de Matthieu Chedid ("Îl") était paru en 2012. Entre-temps, on avait pu apercevoir M en compagnie des musiciens maliens Toumani & Sidiki Diabaté sur le projet "Lamomali" en 2017. Il revient aujourd'hui avec l'annonce de son sixième album personnel ! Intitulé "Lettre infinie", il paraîtra le 25 janvier 2019 ! Ce disque est précédé d'un single éclaireur intitulé " Superchérie " produit par -excusez du peu- Thomas Bangalter qui n'est autre que la moitié du duo Daft Punk ! Matthieu Chedid sera en concert avec Vivacité le 24/05 sur la scène de Forest National !

Angèle et Roméo Elvis... Les enfants doués ! - © Tous droits réservés Patrick Bruel : " Pas eu le temps " Après Tout recommencer, écrit et réalisé avec la complicité de Mickey 3D et Vianney, Patrick Bruel nous propose un deuxième extrait de son nouvel album Ce soir on sort... C'est Pas eu le temps que le chanteur-auteur-compositeur a eu envie de mettre en avant. Une chanson qui parle du temps qui passe, écrite avec la complicité de Félix Gray (qui avait déjà travaillé avec Bruel sur les titres Lequel de nous et Le café des délices). Patrick Bruel sera en concert à Forest National le 28/02, le 15 et le 16/05. Il sera également cet été à l’affiche des Francofolies de Spa -> www.rtbf.be/tickets