Angèle et Roméo Elvis... Le spleen n'est plus à la mode !

Frère et soeur "drive" toujours le Tip Top cette semaine ! Angèle et Roméo Elvis chantent l'ironie du bonheur politiquement correct avec succès. Tout oublier est toujours #1 !

Le Close To Me d'Elie Goulding accède au second échelon et confirme un retour réussi pour la chanteuse et guitariste britannique qui a fait appel pour l'occasion au DJ Diplo et au rappeur Swae Lee.

Le chanteur australien Dean Lewis est toujours sur le podium. Be Alright est en troisème position.