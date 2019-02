Angèle bat le record établi par Stromae !

Le raz-de-marée Angèle n'est pas prêt de s'atténuer en ce début d'année 2019 !

Après avoir triomphé aux D6Bels Music Awards, aux MIA's en Flandre ou encore aux Victoires de la Musique en France, la jeune belge vient de battre aujourd'hui un record établi par Stromae il y a 10 ans !

C'est lui qui détenait le record du single belge resté le plus longtemps en tête des ventes avec "Alors on danse" qui était resté n°1 pendant 8 semaines entre 2009 et 2010.

Ce record vient d'être pulvérisé aujourd'hui par Angèle qui se classe au top des charts belges pour la 9ème semaine consécutive avec son single "Tout oublier" interprété en compagnie de son frère Roméo Elvis !