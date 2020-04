Angèle à l'affiche d'un événement caritatif confiné avec les plus grandes stars du monde

Le phénomène Angèle n'a pas finit de faire parler. Collectant les nombreuses récompenses en Belgique, tant en Wallonie qu' en Flandre , et en France , la chanteuse bruxelloise partirait-elle à la conquête du monde ? En tout cas, la voir aux côtés d'artistes planétaires dans un festival confiné démontre son succès et la reconnaissance de son travail accompli.

L'artiste bruxelloise partage l'affiche de One World Together At Home, un concert caritatif mondial confiné de huit heures qui se déroulera le 18 avril pour soutenir la lutte face au coronavirus. Bruno Tummers analyse ce qui est déjà une performance opérée par la chanteuse.

Angèle aux côtés de Lady Gaga, McCartney,...

91st Annual Academy Awards - Arrivals - © Frazer Harrison - AFP Paul McCartney Concert - © KAMIL KRZACZYNSKI - AFP Q85: A Musical Celebration For Quincy Jones - © KEVIN WINTER - AFP

Bruno Tummers, chroniqueur et spécialiste musical de VivaCité, livre son analyse sur cette future participation d'Angèle.

Il annonce : "Il y a quelques jours je vous parlais d'un show organisé par Elton John, mais il y a un autre événement incroyable qui va se produire dans quelques jours. Ce sera un show numérique, une émission télé qui sera diffusée sur les principales chaînes et aussi sur le web. Elle durera huit heures et s'appelle One World Together At Home et différents artistes se sont rassemblés sous l'égide de Lady Gaga, des artistes internationaux".

Parmi les dizaines d'artistes rassemblés, on remarque notamment la présence de Céline Dion, Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Paul McCartney ou encore Zucchero mais aussi "deux artistes francophones feront partie de cet événement : Christine And The Queens d'un côté et Angèle de l'autre" remarque Bruno.

Des personnalités du sport comme David Beckham, Lindsey Vonn, Naomi Osaka et Megan Rapinoe, du 7ème art comme Samuel L. Jackson, Idris Elba, James McAvoy ou Sarah Jessica Parker, des mannequins comme Heidi Klum et des animateurs de la télévision américaine comme Oprah Winfrey, Ellen Degeneres, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel sont aussi présents sur l'affiche de cet événement. Bref que du beau monde !