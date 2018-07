Angèle a fait le buzz avec La loi de Murphy... (Best of)

La loi de Murphy... Un premier titre très prometteur pour Angèle !

Angèle était dans le 8/9 il y a peu pour nous présenter son premier titre La loi de Murphy... Un OVNI radio, frais et moderne qui annonce un premier album pour 2018.

La belle a 21 ans - Et c'est quoi au juste "La loi de Murphy ?" - C'est la loi de l'emmerdement maximum ! Tout ce qui est susceptible de mal tourner tourne mal ! Genre la tartine de confiture qui tombe côté confiture évidement - genre ne pas avoir de ticket de train et tomber sur le contrôleur .. Le jour où t'es dedans... t'es dedans.

Photo de famille...

Le papa d' Angèle c'est Marka - la maman : Laurence Bibot et le frangin : Roméo Elvis ! La musique... une histoire de famille ?

Et non... ce n'est pas totalement de la faute à papa et maman. Ce ne sont pas eux qui nous ont mis à la musique. J'étais juste jalouse que les copines aillent à la musique après les cours en primaire. C'est parti de là.

Dans la loi de Murphy on passe de l'anglais au français... un subtil mélange auquel Angèle ne croyait pas de trop comme bien des personnes au début mais justement l'anglais permet quelques mots qui n'auraient pas le même effet en Français.

Damso se voit confier l'hymne pour les diables rouges !

Et qu'en pense Angèle ? Le rap est un genre encore peu connu - une espèce de code qui ne choque pas les moins de 25 ans. Le public est très jeune et ne s'offusque pas des sujets, des paroles. Damso va certainement adapter ses paroles, envisager quelque chose de plus fédérateur. C'est intéressant de se dire que c'est un rappeur qui va faire cet hymne... Ca lui ouvre une autre porte.

Angèle sera le 22 novembre à la rotonde. A suivre sur Instagram aussi.