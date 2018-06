André : " Ce n'est pas risqué, mais c'est ridicule ! "

Une tombe du cimetière de La Hestre a été pillée, des bijoux qui accompagnaient la défunte ont été volés. La famille est dévastée… Est-il risqué d’enterrer un défunt avec des objets de valeur ?

C’est un choc pour cette famille de la région de La Louvière qui explique avoir découvert que la tombe de leur maman a été pillée. Non seulement la pierre tombale a été soulevée et abîmée, ce qui va représenter un coût de 3 à 5000€ pour la remplacer, mais il faudra maintenant exhumer le corps et l’inhumer avec un nouveau cercueil car il a été ouvert pour dérober les bijoux et photos qui avaient été enterrés avec la maman décédée en 2015. La question pour vous ce matin, est-il risqué d’enterrer un défunt avec des objets de valeur ?

André de La Panne : " Ce n’est pas risqué mais c’est complètement ridicule parce que si l’on veut garder un souvenir, il faut garder les bijoux chez soi. Je ne vois pas l’importance de mettre des bijoux dans une tombe. La personne est décédée et c’est complètement ridicule ! Si la personne veut être enterrée avec son chien ou son chat, c’est encore plus ridicule ! Pourquoi ne pas donner les bijoux à la descendance, aux petits ? Je ne vois vraiment pas pourquoi mettre de l’argent dans la tombe, c’est ridicule ! "

Si le seul souhait est d’être enterré avec un bijou, André comprend qu’on respecte la demande " mais pourquoi ne pas garder ce bijou soi-même ou pour la descendance, en souvenir ? La personne n’a pas besoin de se souvenir dans la tombe. On se souvient de la personne en gardant le bijou ou en pensant à elle. Je ne vois pas l’utilité de mettre un bijou dans une tombe. "