André : « À risque égal et compétence égale, je ne prends pas le risque de les embaucher »

Selon une enquête, les mères célibataires ont du mal à trouver un emploi, elles font peur aux employeurs. Une maman solo, c’est trop compliqué dans une entreprise ?

L’association féministe Amazone a réalisé une enquête sur la situation des mères célibataires. Il en ressort que ces femmes sont plus susceptibles que les autres de souffrir de burn-out, de dépression ou d’isolement. La situation professionnelle est compliquée également car les employeurs rechigneraient à engager une maman célibataire par peur qu’elle manque de flexibilité et s’absente plus régulièrement pour s’occuper de ses enfants. L’association demande, entre autres, de faciliter le télétravail pour les mamans dans cette situation.

Une maman solo, c’est trop compliqué dans une entreprise ? C'est la question que l'on vous posait ce matin dans « C'est vous qui le dites ».

À ce propos, pour André de Bruxelles, c'est trop compliqué : « Pour être franc et avec le respect que je dois à toutes les mamans, effectivement c'est compliqué parce que je ne vois pas pourquoi en tant qu'employeur c'est à moi à gérer le risque que ses enfants tombent malades, qu'elles doivent prendre des congés pour si ou pour ça alors qu'en faisant une équité entre les hommes et les femmes, l'homme ne tombe pas enceinte donc, j'élimine déjà un risque (...) En tant qu'employeur, je me dois de, c'est très basique, de regarder mon portefeuille. À risque égal, charge égale et compétence égale, je vais peut-être prendre une maman qui n'est pas célibataire et qui n'aura pas ce risque là. J'appelle ça un risque mais c'est un grand mot. Une maman célibataire qui arrive à gérer toute sa vie, ses enfants va trouver des solutions par rapport à ses enfants mais pas pour moi en tant qu'employeur. Effectivement la maman va pouvoir se débrouiller et trouver une solution par rapport à la gestion de sa famille mais, moi, ça ne me regarde pas ».

Ce n'est pas pour autant qu'André pose cette question aux candidats potentiels : « Non je ne poserai jamais la question, je laisse faire les chose. Quand on remplit un CV, on voit bien si la personne a déjà des enfants ou pas mais je ne me permettrais jamais de poser cette question. Avant de prendre le risque, je réfléchirais beaucoup parce que ça coûte à l'employeur. Quand la personne est malade, je dois trouver un remplaçant, quand la personne tombe enceinte aussi. C'est facile de tirer sur l'employeur mais en tant qu'employeur je ne suis pas l'État et je n'ai pas ce devoir d'aider ce genre de profil-là ».