Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana dansent et se marrent dans un teasing de leur prochain single

Le trio formé par Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana s’amuse dans une vidéo annonçant la sortie de leur prochain single, une reprise de Ma sœur de Vitaa dans une danse improvisée et pas vraiment maitrisée par l’interprète de Ma philosophie.

Début du mois d’avril 2021, les trois artistes françaises annonçaient dans la surprise la plus totale un album en trio, dévoilant un premier extrait en guise de mise-en-bouche, une reprise de Marine, chanson engagée de Diam’s contre l’extrême droite française.

Cet album intitulé Sorore, compte des reprises en trio de titres phares de la carrière de chacune de ces chanteuses comme Ne retiens pas tes larmes d’Amel Bent, Non, non, non de Camélia Jordana ou Ma sœur de Vitaa.