Ambiance western et route 66 ce week-end à Bertrix…

Le Club de Tir de Bertrix organise son RSS 2019 ces 24 et 25 août, rue d’Orgeot, 10 à Bertrix.

Qu’est-ce que le Range Sport Shooting 2019 ?

C’est avant tout une discipline réservée à l’arme de poing, déclinée en 4 catégories, à savoir Pistolet et Revolver, petit et gros calibre. La compétition se déroulera pendant deux jours sur différents pas de tir, et à relativement courte distance (10 à 15 m), sur le thème du Far-West et de la Route 66. La compétition est ouverte à tous les tireurs possédant une Licence de Tir en règle. En parallèle, il se déroulera une compétition de tir à air (Carabine et Pistolet, catégorie enfant et adulte) sur le même thème. C’est également une activité conviviale entre passionnés, où le plus beau déguisement (relatif au Far West) sera récompensé par plusieurs lots (un par jour par catégorie adulte, et un par catégorie enfant) ; toute personne déguisée recevra néanmoins une boisson gratuite. Soyez l’heureux gagnant du prestigieux gros lot en devinant le nombre de cartouches dans la tourie en verre exposée dans le Saloon. Une tombola avec pas moins de 140 lots, grâce à la générosité des sponsors locaux, et où tout le monde est gagnant, ravira les grands et les petits. Une petite restauration sera servie au bar toute au long des deux journées avec musique permanente. Ambiance assurée ! Parking à disposition sur place.

Que représente ce concept ?

Le RSS2019 est né d’un nouveau concept exclusif au Club de Bertrix. L’épreuve est constituée d’un parcours extérieur et d’un parcours intérieur. Il est demandé au tireur de toucher le plus précisément possible des cibles oscillantes, fixes et des cartons. Le facteur temps sera également pris en compte poussant le tireur à opter pour le meilleur compromis entre la précision et la vitesse. L’événement se déroulera en toute sécurité et sous l’œil expérimenté des commissaires de tir brevetés et suivant les pratiques de sécurité recommandées par l’URSTBf.

D’où ce concept prend-il ses racines ?

Il est dérivé en partie du " Practical Shooting " ou le but est d’allier précision et rapidité, à l’exception du facteur puissance qui n’est pas valorisé ici. Le tireur devra se déplacer le plus rapidement possible sur différents pas de tir. Il peut y avoir des pénalités liées à la précision du tir. Le tireur devra faire preuve de perspicacité pour s’adapter aux conditions de tir, dans des conditions peu habituelles et dans un décor tout à fait particulier. Il devra être capable de comprendre et de s’adapter rapidement aux conditions du parcours et d’assimiler la difficulté d’atteindre les cibles. Le RSS n’est pas pour autant de l’IPSC, ni du Rapid Fire. Pas de holster ni de speed loader ne sont autorisés dans le cadre du RSS. Il tient un peu du " Cowboy Action Shooting " car il est proposé sur le thème du Far West. Avant tout " Sport " car cela reste une compétition, ce qui veut dire que le tireur sera noté et jugé sur des compétences qui allient la précision et la rapidité, mais dans un style récréatif avant tout. " Range" car d’une part, cela s’applique sur des distances tireur cible, relativement courtes et d’autre part, parce que l’épreuve doit avoir lieu dans un stand de tir (Shooting Range) agréé et répondant aux normes de sécurité, impliquant l’utilisation obligatoire de protections visuelles et auditives adéquates, vu l’impact sonore et l’énergie des projectiles (utilisation de vraies balles). Il tient du " Plinking " dans le sens ou se faire plaisir reste le maître mot et la pratique sur des cibles non standards fabriquées maison, des cannettes, avec la liberté du style qui fait de l’épreuve un moment de détente et de pur plaisir.

Difficile à mettre en œuvre ?

Grâce à une équipe du club de deux jeunes motivés et d’un commissaire de tir, expert affirmé en logistique et sécurité, le concept s’est matérialisé au fil des mois, et a rencontré le support du Président du STB, Mr. Roger LOUIS, et de l’entièreté de son CA. Il remplace avantageusement le précédant " tir fun " en développant un concept innovant sur beaucoup de points. Un superbe décor grandiose sera mis en place au sein du club de tir de Bertrix. Sa création et son assemblage ont nécessité beaucoup d’heures de travail, beaucoup de discussions relatives à sa conception et à son raffinement pour peaufiner le moindre détail, afin de répondre parfaitement à la sécurité, et pour aboutir au résultat final sur le thème du Far West.

Quel public attendu ?

Déjà beaucoup d’inscriptions de tireurs faisant partie de clubs nationaux, beaucoup de participants également de clubs du Luxembourg pour la première fois, et de France sont enregistrés pour ses deux jours, et ce pour les différentes catégories. Nous sommes ravis d’accueillir en outre, certaines personnalités du monde du tir olympique, de même que certains tireurs déjà renommés. Le niveau sera donc vraiment très bon et on s’en réjouit.

Impact pour le club de tir de Bertrix ?

En pleine mutation et en permanente évolution, la STB se réjouit de l’initiative qui apporte de la publicité, et qui permet de tisser un réseau plus étendu à travers une collaboration, cette fois, plus internationale. Le niveau élevé des participants permettra d’amorcer une discussion encore plus intense entre passionnés et professionnels. Nous rappelons ici que la STB organise régulièrement des événements tout au long de l’année, ouverts à tous, parfois également en collaboration avec la ville de Bertrix. La STB, avec ses formateurs et commissaires de tir, assure également la préparation, pour les tireurs débutants, aux examens pour l’obtention de la Licence de tir récréatif.