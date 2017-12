Amazon dépose le nom AmazonTube et pourrait concurrencer YouTube

Résultat, Google contre-attaque en supprimant l’application YouTube du Fire Tv et du Echo Show, un appareil à mi-chemin entre l’enceinte connectée et un mini écran pour y visualiser des vidéos, des recettes ou passer des appels via une camera. Là aussi, la réponse d’Amazon ne s’est pas fait attendre : tous les produits Google, y compris la gamme Nest, comme le thermostat Nest E ou la camera de surveillance Cam IQ ne sont plus en vente sur Amazon.

Reprenons depuis le début. Google vend un stick HDMI qui permet de diffuser n’importe quel contenu sur une télé. Ça s’appelle le Chromecast, et ce n’est pas vendu sur Amazon, puisque Amazon propose le même produit fait maison (le Fire Stick TV). De plus, Amazon ne propose pas son application de streaming Prime Vidéo sur Google Cast, empêchant les utilisateurs de profiter des séries du géant de l’e-commerce sur la clé HDMI de Google.

La guerre entre Amazon et Google ne fait qu’empirer. Et l’une des issues envisagées par Amazon n’est autre que la création de sa propre plateforme de vidéo.

La société de Jeff Bezos pousse même le bouchon encore plus loin en déposant les marques AmazonTube et OpenTube, des noms sans équivoque, qui “permettraient d’offrir du contenu audio, visuel ou audiovisuel non téléchargeable grâce à une connexion à Internet et sur une multitude de sujets d’intérêt général.” Autrement dit, Amazon a les moyens de se priver de YouTube et de créer en un rien de temps un concurrent valable.

Rien ne dit qu’il ne s’agit pas là qu’une simple provocation de plus, et la taille importante de YouTube ne doivent pas avoir trop peur de ce potentiel nouveau venu. Mais on le sait, Amazon est capable de tout. Et si cette nouvelle idée permet de consolider son écosystème tout en attaquant la concurrence, cela fait deux bonnes raisons de tenter le coup.

