Allo Impôts : posez-nous toutes vos questions sur votre déclaration fiscale

Vous avez des questions sur la fiscalité ? Remplir votre déclaration d’impôts est un véritable casse-tête et vous avez besoin d’aide ? VivaCité et le SPF Finances vous proposent une journée spéciale : "Allo Impôts" !

Les mercredi 3 et jeudi 4 juin, un call center composé d’experts fiscaux sera mis en place de 9h à 17h pour répondre à toutes vos questions.

Tout au long de la journée du mercredi, les émissions (C’est vous qui le dites, La récré de midi, Vivre Ici, Quoi de neuf, C’est pas fini) relayeront vos interrogations et vous aideront à y voir plus clair avec les experts du SPF Finances. L’équipe d’On n’est pas des pigeons sera particulièrement à votre écoute puisque l’émission sera entièrement consacrée aux questions-réponses sur cette thématique.

"Allo Impôt" passera aussi par les réseaux sociaux via un live Facebook animé par Cyril à 12h30 sur la page de VivaCité.