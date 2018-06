"Allez la Belgique": la phrase magique qui déploie l'attirail du supporter sur Facebook

Avez-vous déjà tenté d'encourager les Diables rouges par un "Allez la Belgique" sur votre profil Facebook? Essayez un peu, alors...

A la façon des "félicitations" et autres "bisous", Facebook transformera votre phrase d'encouragement en un lien cliquable, qui activé déploiera la parfaite animation du supporter, avec drapeau belge, fourche et même corne de diable!

La même fonctionnalité existe évidemment pour les autres pays, "Allez la France" faisant apparaître le drapeau tricolore mais aussi un coq bleu, et "Come on England" déclenchant l'arrivée des fameux "3 lions".

Peu de gens Facebook utilisent cependant la fonctionnalité, qui n'est semble-t-il pas très connue, et fait partie d'une série d'initiatives du réseau social d'afficher ludiquement son support à une équipe engagée dans la compétition.

Plus utilisée, la possibilité de changer sa photo de profil avec un cadre aux couleurs de son équipe préférée. Il faut dire qu'à chaque veille de match, un message apparaît en haut du fil d'actualité pour suggérer de la personnaliser.

Des autocollants en réalité augmentée permettent aussi de faire des jongles avec des stars comme l'Espagnol Sergio Ramos. Le résultat peut ensuite être partagé dans ses Stories ou son fil d'actualité.

Enfin, il est possible de jouer avec ses amis via Messenger à Keepie Uppie, un petit jeu qui consiste à envoyer un ballon de football à ses amis lors d'une conversation puis à jongler avec le plus longtemps possible.

L'article original est à lire sur RTBF INFO...