Alléluia, les salles de cinéma rouvrent : "Adieu Les cons" et "Drunk" parmi les films coups de cœur de Cathy

Dans les tiroirs des distributeurs on compte près de 450 films qui sont dans les starting-blocks avec, jusqu’à présent, déjà, et ça peut encore augmenter dans les semaines qui arrivent : 18 sorties planifiées pour le 9 juin. " Le 9 juin, il y a déjà très lourd pour cette reprise avec 2 de mes plus beaux coups de cœur ciné de toute l’année écoulée " déclare Cathy.

Foncez voir The Father, ce drame sur la vieillesse qui a permis à Anthony Hopkins de remporter l’Oscar du meilleur acteur, et à l’auteur Florian Zeller de glaner l’Oscar du meilleur scénario.

Et toujours la même semaine : Le film français à absolument découvrir au mois de juin : la comédie Le discours avec Benjamin Laverhne, Kyan Kojandi et François Morel qui est d’une finesse d’écriture et d’une originalité folle. " Une petite pépite ! Assure Cathy ".

Un mois de juin sera un mois placé sous le signe du cinéma d’auteur ?

" Oui c’est vrai ! Il faudra attendre les grandes vacances pour voir débarquer les blockbusters américains et les grosses machines françaises comme OSS117 3, Kamelott, ou Mystère à Saint Tropez avec Christian Clavier et Benoît Poelvoorde révèle" Cathy ".

Du côté d’Hollywood, il y aura bien sûr du superhéros avec The Suicide Squad et Black Widow, des bagnoles et des cascades avec Fast and furious 9, du fantastique avec Old, le nouveau Shyamalan et puis pour les plus petits, le carton annoncé : le retour des Minions !

A côté de ces machines de guerre : encore beaucoup de points d’interrogations sur les mois de juillet/août car les distributeurs de films attendent encore l’annonce officielle de la sélection cannoise crue 2021 pour éventuellement placer leurs films, pour bénéficier de l’aura médiatique du festival de Cannes pour sortir en salles dans la foulée.

Une dernière info en mode festival : on ne sera pas obligé de descendre sur la Croisette pour assister à un super festival.

" Le festival du film d’amour de Mons sera le premier festival de cinéma à avoir lieu en Belgique, avec du public… Alors qu’il est traditionnellement organisé en février pour coller à la saint-valentin, eh bien c’est tombé avant-hier " : la 36e édition aura lieu du 9 au 16 juillet, l’organisation avance le chiffre de 70 films, courts ou long métrages à découvrir pour cette édition 2021.

Une belle nouvelle pour les cinéphiles qui resteront en Belgique cet été !

