Alice on the Roof nous révèle son nouveau titre!

C'est ce soir, lors de la finale de The Voice Belgique, qu'Alice on the Roof fera son grand retour pour nous présenter son tout nouveau single!

Après un premier album " Higher " exlusivement en anglais et aux consonances électro-pop, le second s'annonce différent... Voici comment il est présenté:

"Les jeunes filles de 2018 débarquent dans un drôle de monde. Certaines en rient, d’autres le contournent ou s’y frottent. Alice on the roof n’a pas envie de choisir. Ce monde, elle le regarde assise sur le bord d’un petit toit imaginaire et brinquebalant. Et elle en fait des chansons. Des chansons à son image, tantôt légères et moqueuses, tantôt oniriques ou mélancoliques."

La première chanson préfigurant le nouvel album à sortir en septembre sera un titre en français " Malade ". Une chanson écrite à quatre mains avec Vianney, et qui dit, en résumé " ma maladie, c’est tout simplement d’être moi! "! A découvrir en exclusivité sur le plateau de la finale de The Voice avant d'être disponible sur toutes les plateformes et en téléchargement ce endredi 27 avril.