Alice on the Roof nous dévoile un nouveau titre en français !

A peine quelques jours après nous avoir offert un nouveau titre et une vidéo en anglais ("How long") pour le marché flamand, Alice on the Roof lance son nouveau titre en français !

Intitulé "T'as quitté la planète", il figurera sur son nouvel album "Madame" qui paraîtra le 16 novembre !

Pour rappel Alice on the roof fera son premier Forest National le 6 décembre !

En attendant, découvrez tout de suite ci-dessous "T'as quitté la planète" !

Vous retrouverez également Alice on the Roof dans le Tip Top La Quotidienne du lundi au jeudi entre 19h et 20h sur Vivacité !