Alex Vizorek compare le nouveau gouvernement belge à Koh-Lanta

Ancien chroniqueur sur les radios de la RTBF La Première et VivaCité , pour lesquelles il avait déjà comparé la situation sanitaire entre la France et la Belgique il y a quelques mois , Alex Vizorek aime enseigner la politique belge à nos voisins français. Et la formation du gouvernement De Croo n'a pas échappé au regard vif et aiguisé de l'humoriste.

On ne présente plus Alex Vizorek . L'humoriste et comédien belge est l'un des chroniqueurs qui cartonne dans l'Hexagone sur les ondes de France Inter tout comme Charline Vanhoenacker .

Koh-Lanta face à Tout le monde veut prendre sa place

Fêtant cette annonce comme si la Belgique avait enfin remporté la coupe du monde, Alex a tenté de faire comprendre comment s'est formé cette coalition Vivaldi, en comparant la politique belge à une émission bien connue en francophonie : Koh-Lanta. Le gouvernement, réuni autour des libéraux, socialistes et écologistes néerlandophones et francophones ainsi qu'avec les chrétiens-démocrates flamands, comporte beaucoup de politiciens différents dans une seule équipe mais "si on a plein d'alliés, on a moins de chances d'être éliminé" contrairement à la politique française qui ressemble à Tout le monde veut prendre sa place.

Pour Alex Vizorek, le système politique belge se résume en somme aux actions suivantes : "on vote, on attend, on se plaint et quand on a enfin un gouvernement, on s'en fout".

La question à poser dorénavant sur le gouvernement est donc celle-ci : gagnera-t-il son totem d'immunité pour survivre jusqu'en 2024 ? Si celui-ci ne fait pas ses preuves tant au Nord qu'au Sud du pays, il est fort à parier que la sentence serait irrévocable, comme aime le souligner Denis Brogniart, pour le futur de la Belgique.