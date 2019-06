Alerte canicule : 5 conseils pour protéger son chien de la chaleur

Lorsque les températures sont élevées, votre chien a chaud et peut souffrir de ces fortes chaleurs. Soyez prudents, la chaleur est encore plus difficile à supporter pour un chien que pour un humain. Il faut donc penser à bien protéger son animal.

1. De l'eau fraîche pour rafraîchir son chien

La gamelle d'eau de votre chien doit toujours être remplie d'eau fraîche. Pensez donc à la changer régulièrement sans toutefois remplacer l'eau tiédie par de l'eau glacée.

Pensez aussi à la fontaine à eau, qui permet au chien d'avoir toujours de l'eau à sa disposition... Le bon plan pour les maîtres qui n'ont pas ainsi à deveoir en changer sans arrêt.

2. De l'air pour lutter contre la chaleur

A la maison, installez dans une pièce bien aérée et fraîche un petit coin où il pourra se prélasser à l'abri du soleil et de la chaleur. Si vous avez un jardin, préparez-lui un nid douillet dans un endroit ombragé.

En cas de fortes chaleurs ou de canicule, mieux vaut éviter les balades aux heures de plus grande chaleur. Préférez les promenades matinales ou en fin d'après-midi. Entre 11h et 16h, votre compagnon sera bien plus à l'aise dans un endroit frais et aéré.