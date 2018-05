Alerte aux orages maintenue ce mercredi: suivez leur évolution en temps réel

Après les orages localement violents de mardi soir, le ciel reste couvert ce matin et l'on note déjà pas mal d'averses sur la moitié nord du pays. Localement, l'humidité laisse des nuages bas qui réduisent la visibilité. Dans un premier temps, nous resterons entre périodes de temps sec et averses. Pour l'après-midi, l'instabilité orageuse se reforme et l'on craint à nouveau des orages par endroit violents. Potentiellement, cela pourrait être aussi fort qu'hier soir avec à la clé de la grêle ou des rafales de vent. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est avec des rafales pendant un orage. A priori, mais sans plus de certitude, l'ouest du pays serait plus menacé. Il fera lourd, on attend des maxima, même sans soleil, de 19 à 24 voire 25°.

La nuit prochaine

comme la précédente, les orages se transformeront par endroit en simples averses, il y aura aussi des régions au sec, mais difficile d'être plus précis. Les minima redescendront entre 9 à 13°.