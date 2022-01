Alec Baldwin évoque à nouveau son tir mortel : "Personne ne veut la vérité plus que moi"

Alec Baldwin s’est déjà exprimé à diverses reprises sur cet accident qui l’a traumatisé. À l’occasion de la Nouvelle Année et au moment de présenter ses bons vœux sur son compte Instagram, l’acteur a tenu à revenir sur ce choc qui le marquera à vie, alors qu’une plainte a été déposée contre lui et la production pour comportement dangereux sur le tournage.

"J’ai été entouré de plus de personnes gentilles, attentionnées et généreuses que de personnes malveillantes depuis la mort d’Halyna Hutchins. Je n’ai pas peur de dire cela et de le formuler avec quelques euphémismes. Quelqu’un est décédé très tragiquement et j’ai reçu tellement de bonne volonté des gens. C’est tout simplement incroyable" a déclaré l’acteur, dans des propos relayés par Paris Match. "C’est sûrement la pire situation dans laquelle je n’aie jamais été impliqué et j’ai bon espoir que les personnes chargées d’enquêter sur toute cette affaire découvrent la vérité le plus tôt possible. Personne ne veut la vérité plus que moi".