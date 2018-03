Alan dental & médical: le savoir-faire verviétois

Alan Dental & Medical est un des fleurons de l'économie régionale verviétoise. Spécialisée dans les produits dentaires et médicaux, la PME exporte 98 % de sa production dans plus de 60 pays.

C'est Anne Knott qui est à la tête de cette belle entreprise régionale. Traductrice de formation et licenciée en sciences économiques, Anne est d'abord salariée dans un centre d'apprentissage de langues, puis achète une société de combustibles, qu'elle revend plus tard à un grand groupe. L'aventure "Alan dental & Medical" commence au début des années 2000. Aujourd'hui forte d'une belle dizaine d'employés, la PME verviétoise est spécialisée dans la production de produits dentaires et médicaux comme les pansements, compresses, bâtonnets de coton, boules à démaquiller, bouchons de labo et mèches pour flacons de médicaments. Le produit phare, c'est le rouleau salivaire, que le dentiste coince entre la mâchoire et la joue. Plus de 70 % du chiffre d'affaires est développé dans le domaine médical.

"Nous plaçons nos produits dans les hôpitaux, les cliniques, les pharmacies, les cabinets de dentisterie ou vétérinaire et un peu dans l'esthétique. Les produits médicaux partent en Angleterre, Benelux, France et Luxembourg tandis que tout ce qui concerne le monde dentaire voyage jusqu'au Canada, Australie, Singapour, Arabie Saoudite et Afrique du Sud" détaille Anne Knott, qui d'ailleurs commence à prospecter l'Amérique latine, tout en préparant une diversification des produits dentaires. Aujourd'hui, 98 % de la production part à l'exportation. Installée depuis le début de ses activités il y a plus de 30 ans dans un bâtiment lainier du Quai de la Vesdre à Verviers, Alan dental & medical a déménagé courant 2016 dans le zoning économique de Petit-Rechain, pour occuper un espace de 52.000 m² que l'entreprise de l'époux d'Anne occupe aussi.

L'entreprise en question est spécialisée dans le recyclage du caoutchouc non vulcanisé. "Alan dental & medical" est eco-friendly, répond aux critères ISO et produit une partie de son énergie au travers de 460 panneaux photovoltaïques installés en 2008.

Sac à dos et voyages

Si aujourd'hui Anne et son époux ont des vies très bien remplies et sédentaires, il n'en a pas toujours été de la sorte. Parents de quatre enfants, ils ont toujours privilégié les vacances "sacs à dos" aux "all in 5 étoiles", une façon de vivre les vacances en famille mais aussi de leur donner le goût de l'entraide et d'oser sortir des sentiers battus. "C'est important de prendre soi-même les décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et de toucher à tous les domaines. Mon mari et moi, nous échangeons sur nos entreprises, donnons des conseils. C'est définitivement plus facile de s'échanger et plus confortable de savoir que l'autre pourrait faire la même chose". Quant à la transmission des entreprises à leurs enfants, rien n'est encore à l'ordre du jour. Une réunion de famille a eu lieu il y a quelques années, les époux ont semé une petite graine, l'avenir dira si elle a germé…

"C'est important que nos enfants vivent leur vie ailleurs, au travers de situations professionnelles, d'acquérir de l'expérience et de revenir avec un souffle neuf, pour ré oxygéner et apporter de nouvelles idées".

www.alan.be