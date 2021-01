Alain Delon pleure le départ de son ex-femme Nathalie : "Elle était la seule Madame Delon"

Alain Delon, en convalescence après un AVC arrivé il y a un an et demi, 85 ans, connu pour ses nombreux rôles monumentaux comme dans Le Guépard, s’est montré dévasté par la nouvelle à l’AFP : "Je suis très triste. Cela me fait toujours beaucoup de mal quand partent ceux que j’ai aimés. Nathalie a été ma première femme et la seule Madame Delon".

Si on lui prête plusieurs relations, notamment avec la star du cinéma Romy Schneider, la chanteuse allemande Nico, la chanteuse Dalida, l’actrice Anne Parillaud ou la mannequin néerlandaise Rosalie van Breemen, l’acteur ne s’est en effet marié qu’avec Nathalie Delon, de son vrai nom Francine Canovas.

Alain et Nathalie Delon avaient même passé les dernières fêtes de Noël ensemble, en témoignait ce cliché pris et publié par leur fils Anthony sur Instagram. "Nous étions restés constamment en contact. Nous nous voyions souvent. Je faisais partie de sa vie, elle faisait partie de la mienne. Nous étions encore ensemble à Noël. Nous avons fait des photos ensemble, les dernières" a-t-il également commenté.