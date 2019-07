Agenda en province de Liège pour ce premier week-end d'août !

Vendredi 2 aout – Les Apéros gourmands au Château de Berlieren

Avec le chef Maxime Renard

Vous désirez boire un verre entre collègues ou simplement vivre quelques moments d'évasion entre amis ? On vous invite à aller faire un tour au château de Berlieren qui vous propose tout l’été ses apéros gourmands dans une ambiance sympa et décontractée. Vous souhaitez passer une chouette soirée dans un endroit atypique et charmant, un rdv vous est donné ce vendredi 2 aout.

Infos sur : www.aperos-gourmands.be

Vendredi 2 août à Saint-Vith - 22ème grande brocante de St Vith avec plus de 1.220 exposants, devenue l’un des plus grands événements de ce genre en Belgique.

Les exposants proviennent de Wallonie, de Flandre, d’Allemagne, du Luxembourg, de France, des Pays-Bas, d’Autriche et des Cantons de l’Est.

La brocante aura lieu de 15.00 à 22.00 heures ce vendredi 2 aout.

Le vendredi 2 août dès 17 heures, Trust in Verviers organisera la 20ème édition des Apéros Verviétois qui aura cette fois pour cadre le parc de l’ancien internat à Heusy, avenue du Chêne, avec ambiance musicale, et de quoi se sustenter.

Infos sur la page Facebook : Les Apéros Vervietois

Vendredi 2 août à Thimister, le Cercle Familial ASBL organise son 28e Jogging du Cidre.

Départ à 19h30 au Hall Omnisport de Thimister, Rue Cavalier Fonck 15 à 4890 Thimister. Inscriptions dès 18h00

Distance : 8,500 km d'un parcours utilisant le RAVeL de la ligne 38 et les sentiers et chemins propres au plateau de Herve.

Douches et petite restauration

Infos : Facebook “28ème jogging du cidre”

Dimanche 4 août, Place Léon d’Andrimont à Dolhain Limbourg, " les Gourmandises " organisées par le service Tourisme de la Ville de Limbourg afin de créer au centre-ville un lieu convivial et festif en mettant en avant des produits de bouche de qualité.

Deux nouveautés :

 la situation : au coeur de Dolhain, sur la place Léon d’Andrimont nouvellement refaite à neuf,

 plus de 25 exposants répartis sur deux espaces riches en saveurs : l’espace marché et l’espace street food.

Sur la placette de 10h à 16h : mise en avant des producteurs et artisans locaux, du bio et du circuit court.

De 10h à 19h, la place principale sera aménagée afin que gourmands et gourmets puisse déguster de délicieuses croquettes, d’excellents burgers, des jus de fruits, de la glace, des bières spéciales, du vin, des cocktails et bien d'autres choses !

Animations pour petits et grands : carrousel, musique, etc.

Infos sur : “www.limbourg-tourisme.be