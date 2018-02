Agenda du week-end en province de Liège

VENDREDI 23/02

Exposition de Monica Cantillana et Isabelle Visse.

Exposition croisée entre deux artistes de la région étant parmi les premières à participer à Parcours d’Artistes (Chaudfontaine-Sprimont-Trooz). Leurs céramiques et peintures colorées sont une invitation au voyage.

Où ? Espace muséal de la gare. Place du 11 Novembre, 3 4870 Trooz

Quand ? Le vendredi 23 février à 19h, puis jusqu’au 18 mars 2018.

SOIRÉE CINÉMA FESTIVE avec la projection des films " Je suis resté dans les bois " & " Le Grand’Tour "

Venez assister, en présence des équipes des films, à la projection de " Je suis resté dans les bois " (2016) fiction belge, qui a remporté le titre du meilleur premier film au Magritte 2018, par Michaël Bier, Erika Sainte et Vincent Solheid ainsi que de " Le Grand’Tour " (2012), une comédie dramatique belge de Vincent Solheid, Jérôme Le Maire et Benjamine De Cloedt et réalisée par Jérôme Le Maire.

Où : Au ciné Versailles à Stavelot

Quand : Le vendredi 23 février à 20h

La pièce de théâtre ≪ Ils s’aiment ≫

≪ Ils s'aiment ≫ est une pièce de théâtre française écrite par Muriel Robin et Pierre Palmade ; Une pièce qui a fait rire des milliers de personnes et qui est à nouveau sous le feu des projecteurs grâce à Isabelle Camberlin et Thierry Hertay. Tous les bons et mauvais côtés de la vie de couple d'Isabelle et Martin y sont abordés : de leur mariage ou elle lui fait une révélation a une réconciliation après une dispute lors d'un repas, en passant par sa première conduite automobile, etc.

Où : Au centre culturel de Welkenraedt

Quand : Le vendredi 23 février à 20h

Tarif : 12 € ・ Prévente : 10 €・ Abo : 10 € ・ Art.27 : 1,25 €

▲ Infos & réservations : 087/ 89 91 70

▲ Billetterie en ligne : www.ccwelkenraedt.be

Concert d’An Pierlé

Venez écouter l’album " cluster ", le dernier album d’An Pierlé à cet événement organisé par le centre culturel de Verviers et le comité culturel de St-Remacle.

Infos et réservations : 087 393060

Où : En l’église Saint-Remacle à Verviers

Quand : Le vendredi 23 février à 20h

Tarif : 12 €

Soirée de clôture du carnaval d’Herbiester.

Pour la 3e année, le podium couronnera les 3 plus beaux costumes du cortège, les 3 meilleures animations du cortège, sans oublier les primes habituelles décernées par le jury aux participants.

Animation : DJ Moving Club.

Où : Salle de l’Union à Herbiester

Quand : Vendredi 23 février à 21h30

Samedi 24/02

Un bon plan pour le potager

Comment organiser le jardin, autour du potager ? Comment structurer celui-ci ? Faut-il associer les cultures et comment les répartir ?

Venez avec votre plan de potager et votre liste de légumes.

Après une présentation un peu théorique, vous aurez l’occasion de préparer le vôtre.

Des notes théoriques vous seront remises.

Où : Au Thier à Liège (adresse communiquée à l’inscription)

Quand : Samedi 24 février de 9h30 à 12h

Tarif : 25€

Concert de Nisia l’invitation du centre culturel.

Né en 2012 de la rencontre entre Emanuela Lodato, chanteuse et percussionniste sicilienne, et Vincent Noiret, contrebassiste belge, le duo Nisia a exploré les liens entre traditions du sud de l'Italie et le langage jazz.

Infos et réservations : 087 / 33 41 81

Où : A la salle du rez rue des Ecoles,2 à Dison

Quand : samedi 24 février à 20h

Tarif : 10€

Dimanche 25/02

Deux ventes aux enchères exceptionnelles au Palais des Congrès de Liège.

La première sera consacrée exclusivement à Hergé, et la seconde sera la vente annuelle de planches, dessins et œuvres originales.

Où : Au palais des congrès de Liège

Quand : Le Dimanche 25 février à partir de 11h

Cours d’orientation et de maniement d’outil de localisation

Si le sens de l’orientation n’a jamais été un fort chez vous, que vous souhaitez apprendre le maniement de la carte et de la boussole comme à l’époque alors n’hésitez pas à vous inscrire à ce cours d’une après-midi

Org. Syndicat d’initiative de Hermalle-sous-Huy La Rawète asbl - 085 31 42 86

Où : à la Ferme castrale de Hermalle-sous-Huy

Quand : Dimanche 25 février, départ à 14h

Tarif : 7 €/pers. - 5 €/enfant 6-12 ans - 1,25 €/Article 27