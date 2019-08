Agenda du week-end en province de Liège

Même si on nous annonce une météo mitigée pour ce week-end, cela n'empêche pas notre belle province de fêter le 15 août dans beaucoup de villages.

Voici donc un petit agenda si vous comptez en profiter !

CHARNEUX

Du 14 au 20 août se déroulera la traditionnelle fête à Charneux - Herve, six jours de fête avec des animations pour tous les goûts, tous les âges et tous les styles à l’occasion des 185 ans du comité.Au programme:

· Mercredi 14 août : dès 19h cave à bière au presbytère

· Jeudi 15 août : à 9h30 messe de la Jeunesse. Dès 13h00 : jeux inter-quartiers, tournoi Highland Games et tournoi de Grass volley.

· Vendredi 16 août : à 16h45 aubade musicale dans les rues de Charneux suivie du bal des familles avec DinkyJoys et P&P

· Samedi 17 août à 14h00 les 3h de tandems folkloriques - En soirée, " Brennan Heart " l’un des plus grands DJs Hardstyle accompagné de 3 DJs : ArSeN-X, Antoine Simar et Dj Freestyle.

· Dimanche 18 août dès 11h Apéro Beer Jogging : 3 ravitaillements dont un à la Croix de Charneux et dégustations de bières spéciales

A partir de 13h : 3ème édition des Brassicoles pour partir à la découverte Vde nos bières régionales, en partenariat avec nos brasseurs locaux.

EUPEN

Du 16 au 18 août, la ville basse d’Eupen se transformera en méga scène pour le 25ème Festival des Arts de la rue " HAASte Töne ?! " et la soirée " musiques du monde " prévue dès le vendredi 16 août à 18h au Temse Park ; Le programme du festival des arts de la rue démarrera le samedi 17 août à 17h et reprendra le dimanche 18 août à 14 heures. Adresse du festival : Haasstraße 81 & Scheiblerplatz, 4700 Eupen (B) Billets et plus d’infos en ligne : www.haastetoene.be

SPA

La " Compagnie du Pas Sage" fête ses dix ans de Festival de Théâtre à Spa. Cette année, elle propose une comédie douce-amère de Claude Monteil "La pensée Inverse". Une pièce qui nous plonge dans les méandres d'un coaching d’entreprise. Elle sera présentée du 11 au 20 août tous les soirs à 20h sauf les dimanches 11 et 18 août à 15h au Studio d'art 33, avenue Reine Astrid à Spa.



Infos et réservations:

0476/ 508 846 – renethomas@voo.be

NANDRIN

25ème édition du Nadrin Festival !

Au programme : 3 jours de concerts rock dans un cadre bucolique.

Installé au cœur du village de Nandrin, ce festival vous propose une nouvelle fois une affiche avec des concerts de qualité du vendredi soir au dimanche soir.

Infos pratiques :

2 scènes sur le site

Espace pour les enfants (entièrement gratuit )

Foodtrucks Village sur le site

Tarifs : 30 € /j - Pass 3 jours : 60 €

Gratuit -14 ans

Adresse : PLace Musin à Nandrin

Site : www.nandrinfestival.be