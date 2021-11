Affaire conclue : Alexandra Morel ouvre deux boutiques à Bruxelles

Mais pourquoi migrer vers la Belgique ? "Cela fait une quinzaine d’années que je viens régulièrement à Bruxelles avec mon grand frère" a-t-elle expliqué à BX1. "Et c’est vrai que pour les antiquités, et le marché de l’art, c’est un endroit qui est incontournable aujourd’hui. Il y a toujours eu un très gros marché, une très grosse demande. Vu que j’achète beaucoup, c’était vraiment un gros projet pour moi, mais j’attendais de trouver les bons endroits".

On pourra bientôt rebaptiser la rue Blaes la rue Affaire conclue. La nouvelle boutique d’Alexandra Morel est située en face de celle de son camarade Julien Cohen et non loin de cet endroit on retrouve rue Haute, le magasin de l’acheteur belge Stéphane Vanhandenhoven, qui s’est déjà réjoui de la venue de sa consoeur sur Instagram.