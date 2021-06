Adrien Devyver vous donne rendez-vous dans un live avec l’Enseignement de Promotion Sociale

Changer de carrière ? Suivre une formation après avoir eu des enfants ? Retrouver du travail à 50 ans ? Et si la première journée de votre nouvelle vie commençait aujourd’hui ? L’Enseignement de Promotion Sociale lance la campagne "Place à tout ce que j’ai toujours voulu faire" qui s’accompagne d’un live animé par Adrien Devyver ce lundi 7 juin à 20h.

Pendant 45 minutes, rejoignez gratuitement la classe virtuelle d’Adrien pour poser toutes vos questions sur ce que vous avez toujours voulu faire. Posez dès maintenant vos questions sur promsoc.be et obtenez vos réponses lors du live.

L’Enseignement de Promotion Sociale propose plus de 8.000 diplômes reconnus et formations que vous pouvez suivre à votre rythme. Alors si vous faites partie de ceux qui ont une envie dans la tête et que vous cherchez à la concrétiser, n’hésitez plus à vous lancer autrement dans la vie !

Retrouvez chaque semaine des témoignages dans vos émissions Vivre Ici sur VivaCité (14h-16h).