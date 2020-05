Adrien Devyver sur le rôle de Kody en Depardieu : "Il est juste exceptionnel"

Adrien Devyver était l'invité du 6-9 ensemble pour préfacer un quatrième numéro du Grand Cactus en version confinée, diffusé ce jeudi 7 mai sur la Deux à 20h30. L'animateur annonce également que l'équipe reprend le tournage en studio pour la prochaine émission. La bande de Jérôme de Warzée et d'Adrien Devyver vous fait revivre les meilleurs moments de ces cinq dernières saisons et vous propose des séquences inédites pour cette quatrième émission confinée! Karl Lagarfeld sera de retour pour vous expliquer comment fabriquer un masque méga tendance. Freddy Tougaux recevra la visite d'invités surprises dans son Micro-Confinement. Luc Noël réalisera un nouveau bricolage à l'occasion de la fête des mères et la Reine Mathilde vous donnera un nouveau conseil lecture.

"On est une équipe assez soudée" Adrien Devyver sur Kody en Depardieu : "Il est juste exceptionnel" - © Stéphane Laruelle Comme l'assurait déjà Kody il y a quelques semaines, monter une émission du Grand Cactus en étant confiné est compliqué techniquement mais aussi socialement d'après Adrien Devyver : "Ce n'est pas évident du tout (...) C'est très frustrant (de ne pas se voir en plateau) parce qu'on est une équipe assez soudée, qui aime bien se vanner, avoir des contacts aussi. On se tape la main, on se fait des embrassades quand on se voit. Cela dit, cela permet d'être créatif et de pouvoir puiser dans notre réservoir à idées pour essayer d'imaginer des choses un peu différentes que celles que l'on a l'habitude de mettre en place".

Des nouveautés et des grands moments Adrien Devyver sur Kody en Depardieu : "Il est juste exceptionnel" - © Patrick Moriamé Et des idées, l'équipe du Grand Cactus n'en manque pas pour vous faire rire. Ce jeudi soir, vous pourrez voir ou revoir des personnages qui ont façonné le succès de l'émission. "On revient sur les meilleurs moments de l'histoire du Grand Cactus. Il y aura Karl Lagerfeld. On aura l'occasion aussi de revoir un très grand moment de l'émission, Gérard Depardieu qui était invité et qui était incarné par Kody et c'était formidable. C'est l'un des plus longs plateaux de l'histoire du Grand Cactus, mais il n'y a pas une minute à perdre là-dedans. Il est juste exceptionnel" précise Adrien Devyver. L'animateur révèle également les nouveautés de ce quatrième numéro confiné du Grand Cactus : "Il y a aussi toute une partie inédite avec des nouvelles parodies proposés par Antonio Spoto, il y a le micro-terroir de Freddy Tougaux mais en version confinée donc il reçoit des gens dans son téléphone. Puis il y a évidemment le Jardins et Loisirs. Il est consacré à la fête des mères et Luc Noël va rendre visite à sa bobonne de Barvaux".

Retour en studio mais sans public Adrien Devyver sur Kody en Depardieu : "Il est juste exceptionnel" - © Stéphane Laruelle Cette émission diffusée ce jeudi 7 mai sera la dernière en confinement total. Adrien Devyver dévoile également que le Grand Cactus reprend la route du studio : "Dans deux semaines, on retourne dans le studio. On va faire une émission un peu particulière parce qu'il y aura certaines choses qui ne sont pas en place : pas de public, respect de la distanciation sociale. De nouveau ce sera une émission un peu particulière mais au moins on a le mérite de retourner en studio et cela permettra de faire des effets un peu plus intéressants que ceux réalisés avec nos téléphone et notre petit micro". Retrouvez déjà toute l'équipe du Grand Cactus ce jeudi 7 mai à 20h30 sur la Deux.