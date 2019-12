Adrien Devyver : "Il faut se mobiliser au maximum"

Adrien, 39 ans, papa de Gaspard (1 an), s'apprête à s'enfermer dans le cube pour la deuxième année consécutive. Sa motivation, ce sont les enfants et l'envie de pouvoir agir pour ceux qui, au quotidien sont confrontés à la précarité.

"Il faut se rendre compte de la chance que beaucoup ont, de pouvoir nourrir leurs enfants, leur offrir des choses, sans restriction. Ce n'est pas le cas partout, certains enfants subissent la privation".

Il faut donc se mobiliser au maximum pour tenter de les aider et leur permettre de s'épanouir.

Adrien est un battant, sportif dans l'âme, il aime relever des défis. Durant ces 144h, sa famille va beaucoup lui manquer et la fatigue sera un challenge supplémentaire, mais Adrien est très impatient de se retrouver à Tournai pour rencontrer les habitants et découvrir la ville.

Parmi ses nombreux souvenirs de l'édition de 2018, le moment qui l'a le plus marqué c'est la tension au moment de la découverte du compteur, le sentiment de joie ressenti lorsque le montant du chèque a été révélé, et un nouveau record atteint.

Avec son énergie et sa persévérance, Adrien ne compte rien lâcher et se dépasser encore une fois pour Viva for Life ! Sa devise, c'est "L'union fait la force", c'est donc en donnant tous ensemble que nous arriverons à battre un nouveau record !

Retrouvez aussi les impressions d'Ophélie Fontana et de Sara De Paduwa les deux autres animateurs qui partageront également l'antenne dans le cube, à quelques jours d'entamer la 7ème édition de Viva for Life.