Adrien Devyver ajoute une corde à son arc et rejoint VivaCité, à la présentation des Enfants de Chœur

C’est officiel, Adrien Devyver que notre public connait en télévision (notamment à travers Le Grand Cactus et le 20.02), rejoint l’équipe radio de VivaCité. Dès la rentrée de septembre, il présentera l’émission Les Enfants de Chœur, tous les dimanches matins entre 9h et 10h30.

Lancés en 2011, Les Enfants de Chœur ont très vite trouvé leur public : depuis 2013, elle est l’émission n°1 du dimanche matin, réunissant chaque semaine entre 9h et 10h30 près de 225.000 auditeurs, avec 18,7% de parts de marché.

Adrien Devyver a été accueilli par toute l’équipe des Enfants de Chœur et a annoncé la nouvelle lors du dernier enregistrement de la saison, ce mardi 19 juin à Wierde, près de Namur (l’émission sera diffusée le dimanche 1er juillet sur VivaCité).

C’est un super nouveau challenge qui s’offre à moi. Déjà parce que pouvoir me réinstaller derrière un micro de radio, j’en avais envie depuis longtemps. C’est un retour aux sources. J’ai fait mes premiers pas en radio sur La Première en tant que stagiaire journaliste. Et puis parce qu’être le chef d’orchestre d’une bande d’humoristes est un plaisir que j’ai déjà la chance de connaitre en télévision tous les 15 jours avec Le Grand Cactus sur La Deux ! Je suis enchanté de pouvoir apporter ma touche dans cette émission hebdomadaire qui rencontre toujours autant de succès d’audiences, on s’entend à la rentrée !