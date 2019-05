Adieu à Nilda Fernandez

Nilda Fernandez nous quitte ce week-end à l'âge de 61 ans . Il nous laisse quelques titres qui ont marqué nos mémoires, l'image d'un artiste libre , étranger aux compromis et le son de sa voix androgyne si particulière.

Durant trois décennies, Nilda alterne albums en français et albums en espagnol . Refusant de se vendre aux commerçants de ce métier, il sort des disques qu'il doit parfois autoproduire et trace sa route en tournée dans le monde entier.

La carrière de Nilda Fernandez démarre en France au début des années 80 avec un premier album qui passe inaperçu. Dix ans plus tard, sort son 2e album , celui qui lui permettra de rencontrer le public, l'album de Nos fiançailles et Madrid Madrid. Il reçoit en 1991 la victoire de la musique , catégorie espoir masculin.

"Contes de mes 1001 vies", son dernier livre à découvrir - © Tous droits réservés

A la fin des années 90, il rend hommage aux chansons françaises qu'il aime dans un album où il reprend Dassin, Barbara, Polnareff, Moustaki ou Béart.

Auteur et compositeur, Nilda Fernandez était aussi un écrivain, témoin son dernier livre, sorti il y a deux ans, Contes de mes 1001 vies, à la fois carnet de route et témoignage éclaté de sa vie et de sa carrière.

Nilkda Fernandez poursuit aujourd'hui sa route, ailleurs.