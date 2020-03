Adalia : Que sont les canards coureurs indiens ?

Le canard coureur indien est une espèce aux origines incertaines, soit l’Asie pour les uns, soit l’Angleterre pour les autres. On reconnaît le canard coureur indien à sa morphologie. Il est de petite taille, assez mince avec un long cou avec une petite tête. Il a l’habitude de se promener en se tenant très droit, avec ses pattes positionnées très en arrière. En fait, il donne l’impression de toujours courir la tête tirée vers le haut, d’où son nom, canard coureur.

Le Canard coureur a-t-il un lien avec les limaces ?

Ce canard s’avère être un allié de premier choix pour le jardinier car, c’est un grand dévoreur de limaces ! Une fois qu’il est lâché dans le potager ou le jardin, il va sans cesse chasser les limaces présentes et les dévorer. De plus, il a l’avantage d’être léger, de petite taille et grâce à ses pattes bien écartées, il ne fait pratiquement pas de dégât dans le potager.

Ce canard est très avantageux !

Il ne passe pas son temps à gratter la terre et à soulever les jeunes pousses ou les semis, à la différence des poules.

Est-ce qu’il a des désavantages ?

Il a des petites ailes et ne sait pas bien voler. Le canard coureur indien est plutôt farouche car il se sent vulnérable. Il n’est pas vraiment craintif mais on conseille d’en achetez plutôt par deux ou par trois pour les rassurer. Donc il faut un peu d’espace pour bien les accueillir et notamment un espace pour les protéger la nuit et idéalement un petit point d’eau.

On peut en acheter en Belgique ?

Oui soit via d’autres particuliers qui ont leurs canards, et sinon, il existe plusieurs éleveurs officiels chez nous, notamment dans nos Ardennes ou en Brabant wallons. Ils vous donneront tous les trucs et astuces pour réussir votre élevage.

Plus d’infos sur www.adalia.be