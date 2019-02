Activités récréatives : comment faire sa peinture et sa pâte à modeler

Et oui, bientôt les vacances de carnaval qui pointent le bout de leur nez, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre... De quelles inventions allez-vous devoir vous déjouer pour assurer à vos bambins des heures d'amusement garantis ? Ça c'est déjà un peu moins réjouissant. Belle maman n'est pas dispo, la voisine part avec ses enfants durant une semaine et vous voilà seul(e) face à la terrible réalité du terrain. No panic ... Tentez les activités récréatives en DO IT YOURSELF, le plaisir en sera d'autant plus grand que vos têtes blondes seront de divins créateurs avant de révéler leur talent d'artiste. La pâte à modeler et la peinture faites maison... voici le bon plan pour mettre de la couleur dans la vie. Voici les recettes que l'on vous conseille et c'est "game party" !

Préparer de la peinture de toutes les couleurs Autre indispensable des activités créatives, la peinture est ce qui ajoute les touches colorées nécessaires à la réussite de toute oeuvre. Elle apporte tout simplement gaieté et vie aux dessins ! Ce qu'il faut : 500 ml d'eau

50 g de farine

45 g de sucre

8 g de sel

Colorants alimentaires Les étapes : À l’exception des colorants alimentaires, versez tous vos ingrédients dans un seul et même contenant et faites cuire à feu doux en mélangeant régulièrement. Petit à petit, vous allez voir le mélange prendre une consistance plus épaisse. C’est bon signe ! Enfin, il ne vous restera plus qu’à répartir votre pâte dans des pots différents et d’ajouter des colorants pour créer vos couleurs. Ici, quelques gouttes suffiront aisément. Petit bonus : Même si c’est fait maison, vous n’êtes en rien limité et pouvez tester des mélanges différents pour varier les rendus lors de vos activités créatives.

Fabriquer une pâte à modeler maison Pouvoir modeler des formes permet de varier un peu les activités manuelles, d'où le succès de la pâte à modeler ! En effet, plonger ses mains dans de la pâte offre un moment sensoriel très différent du simple dessin. Et puis cela permet de créer des personnages décoratifs ou pour jouer. Ce qu'il faut : 250 ml d'eau

135 g de sel

115 g de farine

55 g de fécule de maïs

30 ml d’huile

Colorants alimentaires Les étapes : Pour commencer, mélangez soigneusement la fécule et la farine dans un saladier. Dans un autre saladier, diluez les colorants dans de l’eau. Ensuite, mélangez le tout et incorporez-y l’huile. Après avoir malaxé suffisamment, faites cuire le tout à feu doux en veillant à toujours bien remuer. Lorsqu’elle devient difficile à malaxer et qu’elle se détache des bords de la casserole, c’est prêt ! Laissez bien refroidir avant l’usage et conservez jusqu’à deux mois dans des pots hermétiques. Bon amusement à vous les artistes !