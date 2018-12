“Accueillir les oiseaux au jardin” pour voler à leur secours

Benoît Huc est passionné d’ornithologie depuis des années. Aujourd’hui il propose un livre rempli d’informations et de conseils pour aider ces habitants de nos régions particulièrement pendant l’hiver.

“Notre génération est en train de vivre une très forte régression de la biodiversité”, Benoît déplore la situation actuelle. “Pourtant il y a beaucoup de personnes qui aiment la nature et qui se demandent ce qu’elles pourraient faire à leur petit niveau”. C’est en partant de ces deux constatations que le photographe a écrit “Accueillir les oiseaux au jardin”, un livre proposant des actions concrètes afin de venir en aide aux oiseaux de nos jardins.

Des conseils pour le gîte et le couvert de nos amis les oiseaux

Ainsi, tout au long de la lecture de ce livre, le lecteur apprend à reconnaître les différents oiseaux, qu’ils soient sédentaires, visiteurs d’été ou bien hivernants car nous n’avons pas les mêmes espèces présentes en été ou en hiver. Mais aussi qu'ils ont besoin du gîte et du couvert et surtout du second. C’est pourquoi il peut être intéressant de prévoir des mangeoires et de savoir les placer adéquatement de façon protégée ou encore de connaître les graines et autres nourritures à privilégier. Pour leur protection, vous pouvez aussi équiper votre chat d'une clochette de manière à les avertir du danger, le chat est devenu un prédateur dangereux pour eux à cause de l'être humain. Le chat n'étant pas un prédateur naturel des oiseaux.

Les animaux sont auto-suffisants en milieu sauvage

Le choix de la nourriture est important. Avant toute chose, il est bon de rappeler que dans les endroits où la nature sauvage existe encore, les animaux (dont les oiseaux) subviennent seuls à leurs besoins alimentaires mais dans les milieux modifier par l'Homme, il n'en a plus toujours la possibilité. De ce fait il est intéressant de placer des plantes nourricières à leur attention afin qu'ils puissent y trouver des fruits et, pendant la mauvaise saison, des graines. Vous pouvez aussi leur laisser des graines (privilégiez les graines de tournesol), des arachides, des insectes séchés,...

Bien choisir les abris et la nourriture !

Les espèces d'oiseaux que vous verrez dépendent des abris et de la nourriture disponible. Vous apprendrez lors de votre lecture que le bambous offre un bon abri à moineau, les conifères verts sont prisés par des hiboux moyen-duc ou qu'il est préférable pour le troglodyte mignon de disposer d'un tas de bois ou de pierre. Les boules de graisses contenant des graines et des insectes séchés intéressent les mésanges et les pics épeiche, les pommes et poires en tranches sur le sol serviront de nourriture aux merles et aux grives tandis que les graines au sol ne manqueront pas d'attirer les moineaux et les accenteurs mouchets.

Vous retrouverez dans ce livre tous les informations de cet article et bien plus encore dont de nombreux conseils pour l'hiver: l'importance de leur laisser de l'eau et comment,... Bref, "Accueillir les oiseaux au jardin" est disponible aux éditions Ulmer et s'est déjà vendu à plus de 6.000 exemplaires depuis le mois de mars. Le parfait cadeau de fin d'année pour les amoureux de la nature.

Un calendrier et des cartes postales qui vont avec le livre

Comme évoqué avec Michel Vincent dans Liège aller-retour, Benoît Huc est passionné de photographie et il sort en plus de son livre un calendrier pour l'année 2019 avec des photos d'oiseaux sauvages en liberté prises par lui-même. Benoît a aussi une collection de cartes postales mettant à l'honneur ces animaux.

Où peut-on retrouver ces deux ouvrages ?

Pour avoir une idée de la qualité des photos vous pouvez vous rendre sur sa page Facebook (https://www.facebook.com/benoit.huc.14) où il poste régulièrement de nouvelles images. Pour vous procurer le livre, le calendrier et les cartes postales de Benoît Huc, vous pouvez le contacter sur Facebook ou via son adresse mail à benoit.huc@skynet.be