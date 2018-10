A quelle fréquence devriez-vous faire l'amour selon votre âge ?

Alors, à votre avis ?

Là ... Chacun - chacune fait le petit bilan comptable de ses ébats amoureux et se balance un chiffre dans la tête qu'il multiplie bien évidemment par 2, par 3 ou plus si affinités pour être certain(e) d'être dans la bonne moyenne, pour que l'honneur soit sauf ! Vous voyez, genre : "Pourvu que je ne sois pas encore loin du compte?... Et si jamais" !... Quant à d'autres, qui justement se trouvent dans une période extrêmement favorable dirons - nous, ils liront avec certitude l'article jusqu'au bout... du bout !

Allez, hop ... On vous dit tout - tout - tout - ... vous saurez tout sur ...

Ces fameuses questions sur la fréquence idéale des rapports sexuels qui semblent beaucoup intéresser le plus grand nombre. Et le verdict vient de tomber... Pour la toute première fois, une étude scientifique donne des réponses concrètes à toutes ces questions que se posent les hommes et les femmes dites " sexuellement actives ".

Vous trouvez les préliminaires trop longs hein... je le vois bien. Vous avez envie de... savoir ? OK, on y va =>

L’institut de Kinsey a réalisé une étude portant sur le sexe, la reproduction et le genre, au cours de laquelle, les chercheurs se sont également penchés sur la bonne fréquence à laquelle l’on doit faire l’amour.

D’après les résultats de l’analyse, le nombre de fois auquel une personne doit s’adonner à l’acte sexuel dépend de sa tranche d’âge ! Découvrez vite celui qui correspond à la vôtre ! Vous pourriez être surpris…

Leurs résultats révèlent que si notre âge est compris entre 18 et 29 ans, la moyenne est de 122 rapports sexuels par an, à raison de deux câlins sous la couette par semaine. Pour les personnes mariées, ce chiffre peut éventuellement être ramené à 86 séances de crac-crac dans l’année.

Pour les plus de 30 ans, la fréquence idéale d’ébats sexuels à l’année se situe autour de "69" fois (ah, le chiffre sacré !!!), ce qui équivaut à 1,3 rapports hebdomadaires.

Et pour le plaisir... notons aussi le fait qu' avoir des rapports sexuels procure certains avantages comme la réduction de la tension artérielle, la diminution du stress, favorise le bon sommeil, ...

Voilà, maintenant vous savez ! Quelque soit votre fréquence ... faites-le avec VivaCité !

Mais au fait ... Quel âge avez-vous ?