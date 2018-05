À la recherche d'une boucherie ?

On vous donne régulièrement des bons plans pour manger à Liège et en Province... Cette fois, on va penser au BBQ à la maison. Voici donc une sélection de nos boucheries à Liège et en province.

L’Etal d’Or

Cela fait 40 ans que cet établissement à ouvert ses portes. Marc Schimtz et son épouse seront ravis de vous y accueillir. Vous trouverez une large gamme de charcuterie. Une chose est sûre, cette adresse est incontournable si vous habitez près de la rue Saint Gilles.

Rue Saint-Gilles, 55 4000 Liège

La Maison André

Saviez-vous que la Maison André existe depuis 3 générations ! Ici aussi, vous trouverez un large choix de charcuteries fines et de salaisons de grande qualité. Alphonse, le créateur, a en quelque sorte inventé le pain garni à Liège. Et oui, un jour pour dépanner une vendeuse, il a mis du jambon entre 2 tranches de pain et cette idée fut fort appréciée. Ce succès est surtout lié au fameux jambon à l'os, petit bijou de la maison, qui est encore coupé au couteau ! Il est cuit avec son os, toujours à l'ancienne, après avoir été légèrement salé et fumé selon la tradition ardennaise.

La boucherie possède en tout 5 magasins, dont quatre à Liège et un à Embourg.





Boucherie Denooz - Trooz

Depuis 1976, Jean-Marie Denooz tient cette charmante boucherie de village. Au cœur de Fraipont. Une partie de son assortiment provient de bêtes élevées directement par la famille Denooz. La vraie plus-value de cet endroit est la fraîcheur exceptionnelle. En effet, Jean-Marie achète la plupart des animaux vivants. Lui et son équipe se chargent ensuite de la découpe. Un patron respectueux et passionné par son métier

rue du Village Trooz - http://boucheriedenooz.be

