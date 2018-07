A la lumière du petit matin... Le nouveau roman d' Agnès Martin-Lugand (Best of)

Agnès Martin-Lugand était avec nous il y a peu pour nous présenter son nouveau livre A la lumière du petit matin.

Plus de 2M° d'exemplaires vendus en 5 ans et Agnès continue pour le bonheur d'écrire et de raconter des histoires !

"C'est un rendez-vous qui se crée entre les lecteurs et moi" - "Mon désir est de porter de nouveaux personnages et une nouvelle histoire". Après le gros succès Les gens heureux lisent et boivent du café, publié d’abord sur internet puis récupéré par un éditeur, Agnès Martin-Lugand nous propose rituellement un nouveau roman chaque année.

Je ne me vois pas passer plusieurs années sans écrire, sans raconter une histoire. Le temps de l'écriture, c'est le temps du plaisir absolu - je fais corps avec les personnages.

A la lumière du petit matin est son 6e roman : A bientôt 40 ans, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse mais un jour le destin la fait trébucher. Elle va devoir ranimer sa flamme intérieure. Et arrêter de se mentir.

C'est le rapport au corps - comme socle - qui est mis en avant dans ce roman. La danseuse - personnage clef du livre - va être face à certaines réalités après une chute malheureuse.

Les personnages sont à chaque foi inventés - je passe du temps avec mes personnages donc je les choisis - je me demande à quel type de personnalité j'ai envie de me confronter et puis j'aime inventer il faut bien le dire. J'ai des thèmes récurrents : le deuil, la quête d'identité, la place au travail, ...

Et ce livre fut le petit cadeau d'anniversaire pour Sara qui fêtait son anniversaire ce jour ! Happy birthday Sara à la lumière de ce petit matin !