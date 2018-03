A l'occasion du 40ème anniversaire de la disparition de Claude François, Vivacité vous offre son intégrale !

Le 11 mars 1978, Claude François nous quittait. Il devait rejoindre Michel Drucker sur un plateau télé et il n'est jamais arrivé...

De 1961 jusqu’à sa mort accidentelle, des yéyés aux années disco ; de "Belles ! Belles ! Belles !" à "Alexandrie Alexandra" ; le répertoire de cet artiste hors norme reste dans toutes les mémoires.

Cloclo a fait rêver deux décennies avec ses dizaines de tubes mais aussi avec son charisme exceptionnel qui déclenchait l’hystérie à chacune de ses apparitions !

La légende continue en ce début d’année 2018 avec la sortie de la triple compilation "Claude François for ever".

Vivacité vous offrira cette compilation ainsi qu'une intégrale de Claude François ce dimanche 11/03.

Pour cela, il vous suffit d'écouter "Ces années-là" entre 10h30 et 13h où Cloclo à travers des interviews extraites d'archives vous racontera sa carrière et ses plus grands tubes.

Le rendez-vous est pris, on compte sur vous !