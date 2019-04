A l’approche de Pâques, vous recherchez de bons œufs et pourquoi pas une bière originale ?

Partons d’abord du côté de Sprimont à la rencontre de la famille Collienne. Elle a beaucoup fait parler d’elle avec le poulailler mobile. Suzanne et Daniel ont souhaiter se lancer dans la production d’œufs mais ils voulaient voir leurs poules gambader dehors et qu’elles puissent picorer dans l’herbe fraîche.

Pourquoi cette envie de se lancer dans la production d’œufs ?

Daniel est passionné et convaincu par les modes de production bio. Il est producteur de lait bio mais avec les différentes crises du lait et le faible prix qu’on leur donne pour un lait de qualité, il a pensé à se diversifier. Vous comprendrez que Suzanne et Daniel n’imaginent pas l’élevage de leurs poules de manière intensive car comme tous deux le rappellent, se lancer dans le bio c’est avant tout une philosophie de vie.

Un poulailler mobile, ce n’est pas commun…

C’est assez innovant et ce poulailler mobile permet d’élever 225 poules. Daniel va l'installer dans une prairie et avec son tracteur, le déplacer toutes les semaines pour que ses poules aient toujours de l'herbe fraîche. C’est une démarche écologique. Il emmène les poules pâturer comme d’autres le feraient pour des moutons ou des brebis. C’est meilleur pour la santé des poules car plus les poules ont d’espace, moins la concentration en parasites et en différents agents pathogènes est importante.

Les poules peuvent aller et venir à leur aise… Si elles souhaitent rentrer dans le poulailler, c’est tout à fait possible… Dans ce type de poulailler, tout y est bien pensé tant pour le ramassage des fientes que pour la cueillette des œufs…

Cela marche tellement bien qu’ils en ont acquis un second

La demande a immédiatement séduit bien des personnes comme certaines pâtissiers qui ont une forte demande en œufs. C’est le cas, par exemple, chez Saperlipopettre Une Gaufrette qui prend ses œufs mais aussi son lait bio chez les Collienne. Et comme le dit Daniel, ses poules pondent des œufs et tissent des liens car ce mode de production suscite beaucoup d’intérêt auprès de nombreux agriculteurs.

Car ils ont continué de produire du lait !

Et comme vous le savez, pour produire un lait bio, les vaches doivent être alimentées par du silo ou du foin de la ferme. Sur les pâtures, aucun engrais chimique, mais des effluents de l’élevage (du lisier). Plus de traitements préventifs par médicaments et pas d’antibiotiques, sauf si cette médication est totalement justifiée et dans ce cas, le lait n’entrera pas dans le circuit bio. Pour leur bien-être, les animaux ne sont plus attachés dans l’espace étable. Toute l’alimentation est produite sur les terres de la ferme, donc, pas d’apport extérieur.

Vendent-ils du lait sur place ?

Vous poussez la porte de la laiterie située à côté de l’étable des vaches et vous y remplissez votre bouteille d’un bon lait entier bio et dans une petite boîte vous laissez 50 centimes par litre. Suzanne et Daniel font confiance à leurs clients… Suzanne me confiait d’ailleurs qu’il n’est pas rare que les clients laissent plus dans la boîte car ils estiment que ce bon lait comme avant vaut bien plus que les quelques centimes demandés.

Daniel et Suzanne Collienne,

Chemin des Meuniers à Sprimont 04 382 18 30ou 0495 336 101

http://www.coquettesauxpres.be/

Une bière au sirop de Liège

Il y avait déjà la Hervoise, une bière artisanale fabriquée par la Brasserie Grain d’Orge. Comme l’explique Benoît Johnen, la brasserie intègre dans sa fabrication des produits du terroir et c’est donc tout naturellement que Benoît a imaginé une bière filtrée au sirop de Liège.

Depuis peu, après la Curtius, la Black C et la Smash, la Brasserie {C} innove encore en dévoilant une nouvelle bière au sirop de Liège, La Bordeaux Express qui ne sera toutefois disponible qu’en série limitée.

