A Hong Kong, un architecte imagine des appartements dans des tuyaux de canalisation

Les tuyaux sont facilement transportables et peuvent même s'empiler pour former de vrais immeubles dans des espaces trop étroits pour accueillir des bâtiments en dur.

Après les tiny houses et les logements aménagés dans des containers de bateau, voici les appartements tuyautés. Il faut dire qu'avec une densité démographique de 6 357 habitants/km², Hong Kong est l'une des villes les plus densément peuplées au monde. La frénésie des prix du marché immobilier ne cesse donc de se faire ressentir. Se loger est devenu un véritable défi pour les Hongkongais tant les prix sont élevés et tant l'espace manque.

James Law primé en 2017 pour ses AIPods

L'architecte n'en est pas à son premier coup d'essai dans l'aménagement de minuscules espaces urbains. En juillet 2017, James Law avait déjà été primé pour un autre type de logement insolite : les AIPods. Plus grands que les OPods (plus ou moins 41m²), les AIPods sont en aluminium et peuvent également être transportés par camion ou par hélicoptère et ensuite superposés.

Les adeptes du minimalisme ou les personnes qui ne veulent pas s'endetter à vie pour un logement seront ravis de ces inventions/détournements architecturaux !