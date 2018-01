A Berlin, les navetteurs peuvent payer le métro avec leurs baskets

La compagnie de transports de la capitale allemande, la Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), a pensé à un nouveau concept pour venir en aide aux personnes distraites qui oublient leur abonnement de métro. La BVG s'est associée avec Adidas pour lancer la basket-ticket de métro !

Les sneakers imaginés par l'équipementier Adidas, en partenariat avec la société de transports berlinois, ont la particularité d'avoir un abonnement directement cousu sur la languette de la chaussure. Vendue au prix de 180€, la paire de baskets offre l'accès illimité au métro, tram et bus de la capitale allemande pendant un an. Si le prix semble élevé, il s'agit en fait d'une véritable affaire pour le navetteur quand on sait qu'un abonnement annuel à la BVG coûte 761€ !

Avec une réduction telle, on se doute forcément que l'opération lancée par la société de transports est limitée. Seulement 500 exemplaires seront commercialisés à partir du 16 janvier prochain dans uniquement deux magasins Adidas de la capitale. Autant dire que l'affluence risque d'être au rendez-vous !

Les baskets EQT-Support 93 / Berlin ont un design unique puisque l'on y retrouve le motif des housses des sièges de la BVG. Elles ont avant tout été créées pour célébrer cette année les 90 ans de la société des transports. Un hommage insolite ! Encore faut-il que les futurs acquéreurs soient prêts à chausser les mêmes baskets tous les jours de l'année...