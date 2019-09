9 courses au programme ce dimanche à l'Hippodrome de Wallonie - hainaut matin - 20/09/2019 1ère course Disputée sur la distance de 2850 mètres. DARIUS DU LOIR et BUCELIO VERDERIE sont réguliers et peuvent envisager une place. DEFI DE LA NOEMIE est confié à Jos. JANA TRAFO revient en forme. LICKETYCLICK court à bon escient. KAZAN VRIJTHOUT et KALITA VRIJTHOUT sont les deux 5 ans de la course. IRIS BALDWIN représente la jeunesse et dépend d’un entourage très sérieux. HECTOR TER BLEKTE vient enfin de renouer avec la victoire. HERO STAR, HIGHLIGHT et ECLAT DU CALVAIRE tenteront de revenir du 2ème rang derrière l’autostart. Pronos : 9-7-8-1-4 2ème course Consolation pour les 3 ans du Darby. Deux ‘Huygens’ au départ : MEREL HOLLANDIA et GALINA DE LAHAYE. La première fait toute ses courses et sera préférée à la partenaire de Marc. MDE DE LA FUTAIE possède déjà deux victoires à son palmarès. MOUNAC LOLAS est constante dans ses résultats. GRAXO possède pas mal de gains tout come GRIM D’AZUR entraîné par H. Grift. GITANE D’ERPION et MARCUS RAPIDE DHM devront partir en dehors. MILES OF SMILES possède pas mal d’expérience. MILF VRIJTHOUT est estimée. Pronos : 11-5-1-3-9 3ème course Consolation pour les 4 ans du Darby. Cela risque encore d’être tout ou rien pour LARRY MOM. Deux représentants ‘Huygens ‘ avec LORD OF LOVE (meilleur record de l’épreuve) et LA BELLE JP qui est le plus argenté. LIEBLING E est en forme. LAURIER DU VAL va tenter de se racheter. LIBERO D’HOPPE et LOBORGA DC on du mal a gagner une course. L’AS DU CALVAIRE luttera encore avec les meilleurs dans la phase finale. LORD DU LAUZET et FORTUNA JIJO possèdent une marge de progression. Pronos : 1-8-10-5-4 4ème course La finale du Darby réservée aux 3 ans. MAYA TURBO est la plus riche et vient d’améliorer son record à Charlottenlund tout en revenant du 2ème rang derrière l’autostart. MALIKA VRIJTHOUT est invaincue en 5 sorties. MAMAORA VRIJTHOUT est l’atout ‘Langeweg jr’. Nicolas Roussel fait le déplacement avec MYSTIC MOM. MYSE D’ERPION est une ‘Desmet’ régulière. MISS MONEYPENNY est la ‘Varenne’ de la course. MYA DU CALVAIRE possède de l’expérience. MYSTERIOUS MOM partira avec un numéro défavorable. MATEO DE REVE possède une marge de progression. MELTING POT n’est peut-être pas encore au top. MAGIC VIVANT fera son possible tout comme MISTER VALENTINE. Pronos : 4-3-2-1-5 5ème course Hommage à Gossip Sidney qui a récemment pris sa retraite. BROADWELL peut se racheter s’il est revenu à 100 %. TRUMAN DAIRPET profitera de son numéro à l’intérieur. ULTIMATE DU RIB dépend d’un entourage en grande forme. DECOSTER VALLEE, JACK LJ et COOL BUISSONAY affrontent un lot relevé mais ils ne sont que sept au départ. THAI INVESTMENT a gagné 6 de ses 10 dernières courses. Pronos : 4-1-7-2-3 6ème course La finale du Darby réservée aux 4 ans. C’est la course du Tiercé. LITTLE BRIGADOON sait partir très vite et peut en surprendre plus d’un dans cette course, attention à lui. LINDA DE WOOP HP est jument tenace. LUCKY BASE vient de renouer avec la victoire. LAST WINNER dispute toutes les arrivées. LOVE IT EV vient enfin de gagner. LARADJA VRIJTHOUT est en constante progression. LULY MOM reste sur 4 succès. LETINA SUNSHINE n’aura pas une tâche facile. LOVERBOY ZEN et LINCOLN EV sont réguliers. LYNX D’ERPION est quant à lui un métronome. LILOU DU LAUZET et LEGENDE LJ tenteront de bien faire. Pronos : 7-6-1-2-4 7ème course 1750 mètres pour une course de double sulky. JADA VRIJTHOUT devrait renouer avec un podium. HUNTER GREEN DH est en forme. IMPERATOR STAR ira en appel de sa récente petite déconvenue. CRICKET BALL possède un bon numéro derrière la voiture. FLINTSTONE BOKO est régulier. ICAR DE LOOK peut gagner si tout se passe bien. IWAN SIDNEY trouve un bon engagement aux gains. HIGHER SPEED DH est un bon outsider. Pronos : 7-6-3-1-5 8ème course Minitrotters Dernière course du programme. MAD DIVA est irréprochable. ANTHRAX DOPE est courageux. JOY RIDER DE YH peut s’imposer. FORLAN court toujours bien. BEHEF BRILLOUARD manque de références récentes. GRIMALDI n’est pas n’importe qui. PROUD OF MY FACE vient enfin de gagner. IMMER BUTTERFLY possède un excellent record. Pronos : 3-8-6-1-7