9 aliments qui donnent le sourire!

Nous le savons, une alimentation saine et équilibrée est ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Mais il y a quand-même quelques mets qui nous ravissent le palais et nous redonnent le sourire en moins de deux !

Voici 9 aliments (dont quelques friandises) qui boostent votre humeur et favorisent la perte de poids :

1. Le chocolat : contenant des antioxydants et du magnésium, il dilate les vaisseaux et diminue la pression artérielle. Privilégiez du chocolat à 70% de cacao pour réduire l'anxiété, les douleurs de règles, la dépression ou encore la fatigue ! Faites-vous plaisir 2-3 fois par semaine.

2. Le café : augmente la libération de dopamine et de sérotonine, deux neurotransmetteurs qui favorisent la sensation de bien-être.

3. Le saumon : très riche en oméga-3, il booste la mémoire et combat les sautes d'humeur et la dépression.

4. Les oeufs : une excellente source de protéines et de vitamine D. Cette dernière joue un rôle important dans le fonctionnement du système immunitaire et aide à prévenir les rhumes et les toux. Elle aide également à perdre du poids et à contrer les pensées négatives.

5. Les baies : les airelles, les cranberries ou les myrtilles, contiennent de l'anthocyanidine qui réduit l'inflammation et diminue la dépression. Leur richesse en antioxydants en fait également de bons alliés anti-âge.

6. Les noix : riches en lipides, les noix contiennent cependant de la mélatonine qui induit le sommeil et réduit les maladies cardiaques et le stress et prévient le diabète.

7. L'avocat : idéal pour une belle peau, il régule également l'hormone du bien-être; la sérotonine et diminue la fatigue.

8. Les bananes : contiennent du potassium et de la vitamine B, excellents pour diminuer la dépression ainsi que d'autres maladies.

9. Les pâtes : les carbohydrates sont une bonne source d'énergie. Une petite portion stimulera la libération d'endorphines ainsi que celle de la vitamine B.

