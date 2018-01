8 galettes des rois au goût de vrai dessert

Pain d'épices, pommes confites façon tatin, millefeuille et même glace... La galette des rois s'impose cette année plus que jamais comme un dessert à part entière. Tour d'horizon des créations de pâtissiers qui lui rendent les honneurs avec des recettes millimétrées.

Pommes confites et pignons de cèdre sauvage

> Shangri-La Hotel

Le chef pâtissier Michaël Bartocetti modernise le dessert de l'Épiphanie avec des pommes confites travaillées à la façon d'une tarte tatin, associées à l'incontournable frangipane. Pour revisiter cette dernière, le pâtissier a utilisé des pignons de cèdre sauvage.

Millefeuille des rois

> Pierre Marcolini

Le chocolatier revisite le dessert des rois avec le millefeuille, une autre interprétation du feuilletage. Marcolini a réalisé une crème d'amandes à l'aide de fruits originaires de Faro, au Portugal. L'amande y est conservée entière, garantissant un maximum de saveurs.

Vanille de Tahiti

> Prince de Galles

Nicolas Paciello file l'histoire de sa vanille fétiche, devenu l'ingrédient emblématique des desserts de l'hôtel, avec une galette des rois qui réussit le pari d'alléger chaque bouchée. Même la fève rappelle la vanille, avec sa forme en fagot.

Galette glacée

> Une Glace à Paris

Le meilleur ouvrier de France Emmanuel Ryon donne un coup de pied à la tradition et ose une version glacée de la galette des rois. Dans l'esprit d'une omelette norvégienne, le dessert cache une crème glacée à l'amande, protégée par la meringue. Une pâte feuilletée vient rappeler qu'il s'agit bien de célébrer l'Épiphanie. À l'instar d'une galette habituelle, la création se réchauffe au four à 150° quelques minutes.

Tarte galette

> Christophe Adam

Le maître des éclairs interprète la galette des rois sous la forme d'une tarte. Le dessert repose sur une pâte sucrée au citron, montée avec un confit de framboise, une crème d'amande au citron et un feuilletage au citron et caramel.

Marmelade d'agrumes et pain d'épices

> Laurent Duchêne

Le meilleur ouvrier de France Laurent Duchêne pâtisse la galette des rois avec exotisme en préparant une marmelade d'agrumes au miel, agrémentée de dés de pain d'épices. Cette association vient s'insérer en fine couche au milieu de la crème frangipane à l'amande.

Chat et mandarine Blidah

> Dalloyau & Gemmyo

Le traiteur haut de gamme s'associe à la bijouterie Gemmyo dont les créations sont incarnées par un chaton rose bonbon. La galette des rois prend logiquement une allure féline. On retrouve aussi le rose girly en saupoudrage cristallisé. Côté recette, la galette ose la surprise avec une crème d'amandes Valencia et noix de Pécan, associée à un insert de mandarine Blidah, que le maître des agrumes Michel Bachès cultive dans le sud de la France. Et en guise de clin d'oeil, la fève est une bague en forme de tête de chat, pour rappeler l'iconique bague Miaou de la maison Gemmyo. Les plus chanceuses découvriront l'une des dix bagues marquées "gagné", donnant droit à une édition en or (d'une valeur de 350 euros).

Poivre de Timut

> Le Meurice

Cédric Grolet, chef pâtissier du Meurice à Paris offre un coup de jeune à la frangipane traditionnelle de la galette des rois en ajoutant un soupçon de poivre de Timut, une épice venue tout droit du Népal. Ce poivre se distingue par des saveurs d'agrumes qui viennent contrer le goût sucré de la crème d'amandes.