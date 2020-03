67% de la population serait en carence en vitamine D

La vitamine D est de plus en plus reconnue comme un nutriment extrêmement important pour la santé. Or, le manque de vitamine D semblerait toucher plus d’un milliard de personnes dans le monde !

La plupart des personnes n’en sont absolument pas conscience, elles souffrent toutefois de troubles sans raisons apparentes (fatigue, léthargie, douleurs musculaires, fragilités osseuses, etc.). La vitamine D contribue à renforcer nos défenses naturelles.

Selon le groupe EG - stada, une réelle carence en vitamine D pour la plupart de la population serait avérée. Ils affirment ainsi que :