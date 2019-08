5ème journée "Retrouvailles" du côté de Modave ce dimanche

Ce dimanche, une douzaine d'indépendants présenteront leur activité aux Modaviens à l'occasion de la 5ème journée "Retrouvailles".

On connait la version liégeoise de ces retrouvailles tant culturelles, qu'associatives ou sportives dans le Parc de la Boverie. Ici, à Modave, c'est le même principe et c'est évidemment plus modeste.

On rassemble en un seul lieu tout ce qui crée du lien entre les citoyens à savoir:

les clubs sportifs locaux, les associations, les comités et les commissions communales.

C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, de mettre à l’honneur les nouveaux nés de l’année 2018 et de fêter les aînés.

Cette année, pour la première fois, en collaboration avec le GAL Pays des Condruses et la plateforme Moncondroz.be, un espace sera tout spécialement dédicacé aux commerçants, artisans, entrepreneurs, indépendants de la commune de Modave.

Une occasion particulière de donner plus de visibilité à leur activité et de faire découvrir leur savoir-faire.

Envie de découvrir tout ce qui bouge à Modave ? Rendez vous ce dimanche 25 aout au Hall sportif de Vierset-Barse dès 10 heures du matin !