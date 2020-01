5 huiles essentielles pour purifier son intérieur en hiver !

Pour purifier l’air intérieur de votre lieu de vie, oubliez les sprays et les bougies qui contiennent souvent des molécules volatiles particulièrement nocives... Optez tout simplement pour les huiles essentielles. C’est une alternative bien plus saine et surtout plus efficace. Voici quelques conseils pour vous aidez à choisir votre huile essentielle car le parfum est loin d’être un critère suffisant pour orienter votre choix ! Chaque huile essentielle possède des propriétés spécifiques qui permettent d’agir directement sur votre corps.

- - © Tous droits réservés L'huile essentielle de Citron C’est sans aucun doute l’huile essentielle la plus utilisée en diffusion. En effet, elle est tout simplement parfaite pour assainir l’air et pour faire disparaître les microbes. Cette huile essentielle est à la fois bactéricide et antivirale. Autant dire qu’elle est parfaite ! Et son petit atout supplémentaire n’est autre que son odeur qui est douce et légère. Sachez également que vous pouvez ajouter l'huile essentielle de citron à vos produits ménagers, c’est redoutablement efficace !

- - © Tous droits réservés L'huile essentielle de Ravintsara Cette huile essentielle est l’une des plus utile en période hivernale car elle est antibactérienne, anti-infectieuse et antivirale. Elle possède donc bien des atouts pour protéger les adultes et les enfants des maux hivernaux ! Elle est également très utile en diffusion. En effet, particulièrement active et volatile, elle permet de désinfecter efficacement une pièce.

- - © Tous droits réservés L'huile essentielle de Tea Tree Cette huile essentielle est l’une des meilleures pour stimuler le système immunitaire. C’est en outre un antiseptique puissant. Ces deux propriétés sont particulièrement utiles en diffusion. En effet, en diffusant cette huile essentielle chez vous, vous assainissez durablement votre intérieur. L'arbre à thé est essentielle particulièrement utile en hiver.

- - © Tous droits réservés L'huile essentielle d' Eucalyptus radié Cette huile essentielle est idéale lorsque vous souffrez d’un rhume ou d’un léger mal de gorge. En effet, c’est bien connu, l’Eucalyptus radié est antiviral, antibactérien, anti-inflammatoire et immunostimulante. Aussi, pour assainir votre air intérieur, vous pouvez diffuser cette huile essentielle 15 minutes avant de vous endormir, afin de bénéficier de ses nombreuses vertus durant la nuit.

- - © Tous droits réservés L'huile essentielle de lavande fine Cette huile essentielle est apaisante et calmante. Elle peut donc s’avérer fort utile pour vous décontracter en période de stress. Parfaite pour la diffusion, elle va réguler votre système nerveux et donc vous aider à mieux dormir. Autant dire qu’elle est parfaite pour la diffusion !

temporary-20180221021430 - © Tous droits réservés Optez pour le bon diffuseur... il existe plusieurs technologies de diffusion, à savoir les diffuseurs par nébulisation, les diffuseurs par brumisation (ou diffuseurs à ultra-sons), les diffuseurs par chaleur douce, et enfin les diffuseurs par ventilation. Dans un but thérapeutique, le diffuseur par nébulisation est sans aucun doute le meilleur des choix : pour désinfecter l’air, il est idéal car permet de traiter entre 50 et 100m2. Le principe de la nébulisation à froid ne dénature pas les huiles essentielles et préserve ainsi leurs qualités et leurs principes actifs. Les autres diffuseurs peuvent être efficaces également, mais permettent de traiter de moins grandes surfaces. Sachez qu’il ne faut jamais dormir avec un diffuseur " allumé ". Il est préférable de diffuser vos huiles essentielles sur des périodes de 20 minutes, et de stopper ensuite la diffusion. N’oubliez pas que les huiles essentielles peuvent être dangereuses et toxiques. Elles sont déconseillées aux enfants de moins de 6 ans. Demandez conseil à un massothérapeute en cas de doute.